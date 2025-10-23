Sporting fecha financiamento de 225 milhões a 28 anos com investidores internacionais

O Sporting fechou com um grupo de investidores internacionais um acordo de financiamento de 225 milhões de euros, destinado a renovar e desenvolver o estádio do clube, para potenciar as receitas do recinto e “tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global”.

De acordo com comunicado enviado à CMVM, esta emissão de obrigações – feita pela Sporting Entertainment, S.A, sociedade cujo capital social é integralmente detido pela Sporting SAD – tem uma taxa fixa anual de 5,75% ao ano, maturidade de 28 anos e foi concluído “através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, representando os custos totais de estruturação e assessoria financeira e jurídica desta operação 0,16% por ano do valor total da mesma”.

O Sporting explica que “os fundos provenientes desta operação de financiamento destinam-se, nomeadamente a (i) financiar o investimento associado ao projeto de transformação do Estádio José Alvalade; (ii) reembolsar a Sporting SAD relativamente ao valor do investimento por esta já incorrido com o projeto de renovação do Estádio José Alvalade, (iii) financiar a actividade corrente da Sporting Entertainment e (iv) reembolsar a dívida existente à Sociedade, a qual, por sua vez, liquidará, proximamente e de forma antecipada, a operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 2”, assente na cessão de créditos emergentes do Contrato de Cessão de Direitos Televisivos da NOS à Sagasta Finance STC, S.A.”.

O comunicado do Sporting não o diz, mas notícias anteriores davam conta de que esta operação estava a ser centralizada pela JP Morgan, entidade que em estado particularmente ativa no segmento de dívida de clubes desportivos.

“Sublinha-se que a concretização desta operação se enquadra nos objectivos estratégicos de tornar o Sporting um entertainment e lifestyle hub de referência global, permitindo, adicionalmente, estender o prazo médio da dívida e reduzir o custo médio de financiamento. A Sporting SAD congratula-se com a elevada procura registada nesta emissão de quase 2000 milhões de euros, ou seja, uma procura de 8,5x superior à oferta, bem como com a robustez e dimensão dos investidores institucionais que participaram na mesma, o que demonstra a confiança do mercado com a atribuição de uma notação de investment grade BBB e BBB- pelas agências DBRS e Fitch, respectivamente”.

Recentemente, no Portugal Football Summit, Frederico Varandas tinha revelado que estava na calha um investimento na ordem dos 200 milhões de euros na reconversão e modernização do Estádio José Alvalade. Nessa altura, o presidente do Sporting explicou que “será uma obra diferenciadora, em que ir ao futebol se torna uma experiência completamente diferente. Investimos 50 milhões de euros e vamos investir mais 150 milhões até 2028/29, mas haverá um antes e depois do Sporting. Temos uma vantagem competitiva muito grande face ao Benfica, na localização do Estádio José Alvalade. Lisboa é uma cidade em explosão, uma cidade da moda e com ótima qualidade de vida. A localização do recinto é decisiva”.

Esta operação é mais um passo na relação dos clubes portugueses com investidores ou financiadores norte-americanos. Já este ano, a Lenore Sports Partners comprou uma posição de 5% na SAD do Benfica; e, no ano passado, o Futebol Clube do Porto fez uma colocação privada de dívida de 115 milhões de euros junto de grandes investidores americanos, no âmbito do processo de reestruturação financeira iniciado pelo novo presidente dos portistas, André Villas-Boas.