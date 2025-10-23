Terra Advocacia é o novo player do mercado centrado no Urbanismo e Imobiliário

A Terra Advocacia é o novo player do mercado português. Fundado por Duarte de Lima Mayer, Isabel de Lima Mayer, Sebastião Salgado e Sofia Plácido de Abreu, o escritório de advogados assume-se como um espaço de “pensamento jurídico aplicado ao território”, com uma equipa que “alia experiência, visão e compromisso com os desafios urbanos contemporâneos”.

“Com uma cultura de proximidade ao cliente e de rigor técnico, o escritório aposta na antecipação de obstáculos e na adaptação contínua das soluções jurídicas, apresentando ao mercado uma oferta que pretende ser eficaz em termos de custo, qualidade e risco“, lê-se no comunicado.

O escritório vai centrar a sua atividade nas áreas de Ordenamento do Território, Urbanismo e Imobiliário. “A atuação da Terra Advocacia abrange desde o planeamento urbanístico até à gestão de bens imobiliários concretos, prestando aconselhamento jurídico em todas as fases dos projetos — da negociação e licenciamento à celebração de contratos e contencioso”, referem.

Sofia Plácido de Abreu esteve ao serviço de sociedades como a Abreu e a Pares, da qual foi fundadora, tendo estado envolvida em grandes operações urbanísticas, projetos turísticos e contratos urbanísticos com entidades administrativas. Já Isabel de Lima Mayer foi associada principal na Morais Leitão, onde integrou a equipa de Direito Público, Administrativo e Urbanismo, esteve na PLEN e também na UTAP, sob tutela do Ministério das Finanças, tendo igualmente criado a área de Urbanismo da Deloitte Legal, onde permaneceu até ao momento.

Duarte de Lima Mayer iniciou a sua carreira na Henrique Abecasis & Andresen Guimarães, tendo sido house counsel durante 10 anos no gabinete de arquitectura INTERGAUP, onde liderou largas dezenas de processos de licenciamento e legalização, fundando depois o seu próprio escritório em Lisboa. Por fim, Sebastião Salgado, especializado em Direito Público, Administrativo e Urbanismo, iniciou a carreira na Morais Leitão em 2006, dedicando depois um longo período à formação em Cinema e à produção nessa mesma área, à qual se mantém ligado, regressando em 2025 à advocacia com uma visão renovada e centrada nas suas áreas de especialização.