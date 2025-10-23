Presidenciais 2026

Ventura quer ser candidato mais votado na primeira volta e ter resultado expressivo

  • Lusa
  • 23 Outubro 2025

André Ventura diz que a sua candidatura a Belém tem o "objetivo claro" de vencer "à primeira volta das eleições presenciais de janeiro".

O candidato presidencial, e líder do Chega, André Ventura, estabeleceu esta quinta-feira como objetivo ser o candidato mais votado na primeira volta das eleições de janeiro, e ter um resultado o “mais expressivo possível” numa segunda volta.

“O Chega sustentou, sublinhou, endereçou este apoio, o que a mim muito me honra, com o objetivo claro de vencermos a primeira volta das eleições presenciais de janeiro e de conseguirmos na segunda volta vencer ou ter o resultado mais expressivo possível, que mostre que a nossa base de sustentação, que o movimento que sustenta este movimento de recordar o país, que este movimento de redinamizar o país, está vivo, está forte e é hoje o movimento político mais forte em Portugal”, afirmou.

O líder do Chega falava aos jornalistas na sede desta força política, em Lisboa, no final de uma reunião da Direção Nacional, na qual foi formalizado o apoio do partido à sua candidatura presidencial. De acordo com o candidato, e presidente da Direção Nacional, esta decisão foi unânime.

André Ventura disse que a sua candidatura é pessoal, mas “que se alicerça e que tem uma raiz profundíssima naquilo que tem sido o crescimento e a implantação do Chega no país todo”.

Por isso, o candidato quer “mobilizar o eleitorado que tem vindo a confiar no Chega e alargar esta base de apoio àqueles que querem um país verdadeiramente livre de corrupção, àqueles que querem um país que consiga controlar a imigração descontrolada que tem tido, mas também afirmar os valores da pátria e da nação”.

E é uma candidatura “de unidade” com os autarcas e dirigentes do partido, referiu, indicando que “quer ir mais além e mostrar que o crescimento que o partido tem tido será agora plasmado num grande movimento de dinamização política que levará pelo menos até à segunda volta destas eleições presidenciais”. Ventura defendeu também que esta é “a única candidatura patriota” às eleições presidenciais de janeiro.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ventura quer ser candidato mais votado na primeira volta e ter resultado expressivo

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Gouveia e Melo, Marques Mendes e Ventura empatados

ECO,

Henrique Gouveia e Melo, Luís Marques Mendes e André Ventura surgem empatados numa nova sondagem, que assume uma margem de erro de 3,5%. Seguro em quarto lugar.