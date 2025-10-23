Vodafone Portugal “é um ativo muito apetecível”

O presidente executivo da Vodafone Portugal acredita que a empresa que lidera “é um ativo muito apetecível” num eventual cenário de consolidação no setor das comunicações eletrónicas em Portugal — que no curto prazo “não é provável” mas no longo prazo “é inevitável”, considerou Luís Lopes, num encontro com jornalistas esta quinta-feira.

“Eu acho que a Vodafone, pela posição que tem em Portugal — tem uma posição muito forte — é um ativo muito apetecível, na minha opinião. Mas essa posição forte também a coloca numa posição de potencial consolidador, tal como tentámos fazer há dois anos”, acrescentou Luís Lopes, referindo-se à tentativa de compra da Nowo, que não mereceu o aval da Autoridade da Concorrência.

As principais operadoras no país têm sinalizado a necessidade de consolidação desde que se começou a perspetivar a entrada da Digi no mercado nacional, consumada no final do ano passado. A empresa de origem romena tem competido pelo preço, oferecendo serviços fixos e móveis por valores muito abaixo do que eram praticados pelas empresas incumbentes.

Além disso, para gestores como Luís Lopes, as operadoras europeias precisam urgentemente de ganhar escala. Enquanto isso, a perda de receitas de telecomunicações do conjunto destas empresas em Portugal este ano pode chegar aos 5%, perspetivou o gestor, incluindo aqui a Digi, culpabilizando fatores como a incerteza regulatória e as políticas públicas traçadas para este setor.

Vodafone disponível para compromissos na renovação do espetro

No mesmo encontro, o CEO da Vodafone Portugal queixou-se também de ainda não existir uma solução definida pelo Governo para os direitos de utilização do espetro que irão vencer em 2028, afirmando que, “se houver concurso, é um problema para os investidores”.

A Vodafone Portugal defende que o espetro deve ser “renovado”, idealmente sem contrapartidas, ainda que esteja disposta a assumir compromissos. Entre eles, metas de cobertura ou de resiliência energética, principalmente depois do apagão do passado dia 28 de abril, indicou o gestor.

Luís Lopes explicou que a Vodafone Portugal avançou logo no dia 29 de abril com um plano de investimento no aumento de resiliência energética, que passa pela instalação de baterias com oito horas de autonomia em alguns dos sites de telecomunicações (antenas) dos 1.500 que tem. Ademais, em alguns dos nós mais críticos da rede, a Vodafone tem estado a posicionar geradores industriais.

A Vodafone celebra este mês 33 anos em Portugal e o CEO elencou alguns dos momentos altos e baixos da história da companhia. Um desses momentos marcantes foi o grave ciberataque que derrubou toda a infraestrutura da empresa em Portugal em fevereiro de 2022, e do qual poucos detalhes se sabem publicamente.

O atual CEO da Vodafone, que ainda não estava no cargo nessa altura, sinalizou que o assunto ainda está coberto “pelo segredo de Justiça”, mas deu algumas informações: nomeadamente, que “foi um ator externo” que esteve na origem do ciberataque, apesar de admitir que “existiram fatores internos que entretanto foram corrigidos”. O mesmo gestor disse não se ter tratado de um ciberataque patrocinado por um Estado e que a Vodafone não era o único alvo.