WWF Portugal lança projeto para restaurar a natureza do país com apoio do Lidl

O Re-Store Portugal arranca com ações de restauro ecológico no Parque Nacional da Peneda-Gerês, Serra do Caldeirão e Estuário do Tejo. Projeto prevê investimento de 1,8 milhões em cinco anos.

A WWF Portugal lançou a Re-Store Portugal, uma iniciativa que tem o objetivo de restaurar a natureza do país e que prevê um investimento de 1,8 milhões de euros em cinco anos e em três áreas geográficas nacionais. O Lidl Portugal é o parceiro impulsionador desta primeira fase, tendo financiado com cerca de 100 mil euros o estudo de viabilidade que permitiu identificar e mapear as áreas geográficas prioritárias, a construção da plataforma e o arranque da campanha que acompanha o lançamento do projeto.

Com ações no terreno e monitorização prevista até 2030, a iniciativa da WWF “alia ciência, ação local e compromisso coletivo para responder aos desafios ecológicos do país, mobilizando a sociedade para a regeneração da natureza”, refere-se em nota de imprensa.

Após identificar nove áreas prioritárias (Parque Nacional da Peneda Gerês, Ria de Aveiro, Serra da Estrela, Serra de Aires e Candeeiros, Tejo, Estuário do Tejo, Vale do Guadiana, Serra do Caldeirão e Ria Formosa) para restauro no país, a iniciativa arranca com ações em três destas áreas — Parque Nacional da Peneda-Gerês, Serra do Caldeirão e Estuário do Tejo.

“A escolha de três áreas para intervenção inicial deve-se à necessidade de garantir qualidade, impacto e sustentabilidade. A iniciativa prevê ações de restauro ecológico que pretendem salvaguardar os ecossistemas e espécies ainda presentes no território nacional, bem como restaurar habitats degradados e promover a regeneração da biodiversidade, envolvendo a comunidade local e os cidadãos em geral. A Re-Store Portugal inclui ainda ações de educação ambiental junto das comunidades e uma campanha nacional de sensibilização para a causa do restauro ecológico”, explica-se em nota de imprensa.

“Restaurar a natureza é reforçar a infraestrutura natural do país — aquela que sustenta silenciosamente a nossa economia, a saúde pública e o bem-estar coletivo. Portugal tem tudo para liderar este esforço coletivo, se souber valorizar os seus recursos naturais com ambição e visão estratégica”, diz Ângela Morgado, diretora executiva da WWF Portugal, citada em comunicado.

“Apostar no restauro ecológico significa trazer prosperidade para todos: mais e melhor água, solos férteis, ar puro, abundância e diversidade, mais saúde, segurança e resiliência. Esta iniciativa é uma chamada de atenção para que Portugal lidere com ambição, conhecimento científico e envolvimento coletivo, projetando a recuperação da natureza, da qual todos dependemos”, acrescenta.

Há um ano, o Lidl estabeleceu, a nível internacional, uma parceria estratégica com a WWF. “No ano em que celebramos o 30.º aniversário em Portugal, orgulhamo-nos de nos associarmos a uma iniciativa tão importante para a recuperação dos ecossistemas, junto das comunidades onde estamos inseridos. O nosso apoio à Re-Store Portugal reflete a nossa convicção de que o compromisso com a sustentabilidade vale mesmo a pena, traduzindo-se numa promessa de valor acrescentado para a sociedade e para o ambiente“, diz Vanessa Romeu, diretora de corporate affairs do Lidl Portugal.

“É com orgulho que participamos neste projeto desde o início, tendo financiado o estudo e a criação da plataforma digital. Ao disponibilizarmos os sacos solidários em loja, conseguimos levar este apoio ainda mais longe, com a adesão dos nossos clientes, o que nos permitirá arrancar com o restauro de 30 hectares na Serra do Gerês”, acrescenta, referindo-se aos sacos de compras solidários produzidos a partir de resíduos plásticos recolhidos junto às linhas de costa, que têm um custo de um euro (com metade do valor a reverter a favor da iniciativa Re-Store Portugal).

Para Ângela Morgado, “o compromisso do Lidl é um exemplo a seguir por outras organizações. Precisamos de passar das palavras às ações e restaurar a natureza sem hesitações. Contar com o Lidl nesta iniciativa é muito importante e transformador“.

O Re-Store Portugal surge como resposta estratégia à Lei do Restauro da Natureza da União Europeia, que impõe a todos os Estados-Membros a recuperação de pelo menos 20% das áreas degradadas até ao final da década, enquanto se prepara também o Plano Nacional de Restauro da Natureza, que o Governo tem de submeter à Comissão Europeia até setembro de 2026.

A campanha de mobilização associada ao projeto propõe também uma nova forma de apoiar a natureza, através de uma plataforma digital com o visual de uma loja online, onde qualquer pessoa poderá “comprar futuro” ao colocar no seu carrinho de compras ações de restauro. A WWF também a convidar várias empresas a contribuir para esta iniciativa, investindo na natureza e, assim, contribuindo para salvaguardar a base do seu negócio.