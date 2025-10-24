40 mil alojamentos locais vão ‘desaparecer’ dos registos em Portugal

Numa altura em que Bruxelas já admitiu serem necessárias “mais regras europeias” para combater a pressão sobre a oferta de habitação por parte de negócios como o arrendamento de curta duração e o alojamento turístico, decorre em Portugal um processo de ‘limpeza’ dos alojamentos locais. Segundo a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), deverá concretizar-se já em novembro.

Em consequência, como escreve o Expresso (acesso pago) na edição desta sexta-feira, a oferta que consta nos registos nacionais deverá ser reduzida em um terço, sendo eliminados mais de 40 mil alojamentos locais que ficaram inativos, num total de 125 mil existentes a nível nacional. Só em Lisboa, os registos deverão baixar dos atuais 18.600 para 11 ou 12 mil; e no Porto dos atuais 10.600 para menos de 9 mil, estima a ALEP.

O sistema tem estado inundado com ‘registos fantasma’ que nunca foram cancelados pelos proprietários. “Seguramente em novembro”, diz ao jornal o presidente da ALEP, os dados do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) já passarão a refletir a situação efetiva do mercado. “Por diversas razões, as pessoas não os cancelaram [e criam] uma perspetiva inflacionada do setor e também estão na base de leis que não podem ser feitas a partir de dados desfasados da realidade”, destaca Eduardo Miranda.