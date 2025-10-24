40 mil alojamentos locais vão ‘desaparecer’ dos registos em Portugal
Sistema tem estado inundado com 'registos fantasma' que nunca foram cancelados pelos proprietários. Oferta que consta nos registos nacionais deverá ser reduzida em um terço já em novembro.
Numa altura em que Bruxelas já admitiu serem necessárias “mais regras europeias” para combater a pressão sobre a oferta de habitação por parte de negócios como o arrendamento de curta duração e o alojamento turístico, decorre em Portugal um processo de ‘limpeza’ dos alojamentos locais. Segundo a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), deverá concretizar-se já em novembro.
Em consequência, como escreve o Expresso (acesso pago) na edição desta sexta-feira, a oferta que consta nos registos nacionais deverá ser reduzida em um terço, sendo eliminados mais de 40 mil alojamentos locais que ficaram inativos, num total de 125 mil existentes a nível nacional. Só em Lisboa, os registos deverão baixar dos atuais 18.600 para 11 ou 12 mil; e no Porto dos atuais 10.600 para menos de 9 mil, estima a ALEP.
O sistema tem estado inundado com ‘registos fantasma’ que nunca foram cancelados pelos proprietários. “Seguramente em novembro”, diz ao jornal o presidente da ALEP, os dados do Registo Nacional de Alojamento Local (RNAL) já passarão a refletir a situação efetiva do mercado. “Por diversas razões, as pessoas não os cancelaram [e criam] uma perspetiva inflacionada do setor e também estão na base de leis que não podem ser feitas a partir de dados desfasados da realidade”, destaca Eduardo Miranda.
