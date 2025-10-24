5 coisas que vão marcar o dia

No mesmo dia em que a Função Pública está em greve, são ouvidos no Parlamento os ministros das Finanças e do Trabalho. O INE divulga os dados de setembro da avaliação bancária na habitação e a conferência “Natureza e Economia – Caminhos para a Sustentabilidade” vai colocar em discussão o equilíbrio entre a natureza e a economia. São ainda divulgados dados sobre o setor industrial e dos serviços na Zona Euro em outubro, medido pelo Índice de Gestores de Compras (PMI).

Ministros das Finanças e do Trabalho ouvidos no Parlamento

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, são ouvidos esta sexta-feira no Parlamento no âmbito da proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Função Pública pára esta sexta-feira

Na greve desta sexta-feira convocada pela Frente Comum, que representa 29 sindicatos de todos os setores da administração pública, os trabalhadores protestam pela valorização das suas carreiras, aumento dos salários, defesa dos serviços públicos, reposição do vínculo público e revogação do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP). São esperadas paralisações em vários setores, como nos serviços centrais da administração pública, e tudo o que implicar atendimento ao público, como os balcões das Finanças, da Segurança Social ou Lojas do Cidadão. Com a adesão da Fenprof aumenta o impacto no setor da educação.

Em que ponto está a avaliação bancária?

Também esta sexta-feira, o INE vai divulgar os dados de setembro da avaliação bancária na habitação. Em agosto, o valor a que os bancos avaliam as casas no âmbito do crédito à habitação voltou a subir pelo 21.º mês consecutivo, com o valor mediano de avaliação bancária na habitação a ter-se fixado em 1.965 euros por metro quadrado, estabelecendo um novo máximo histórico.

Economia e sustentabilidade vão estar em debate

Promovida pelo jornal digital ECO e pela Parques de Sintra a conferência “Natureza e Economia – Caminhos para a Sustentabilidade” reúne decisores, gestores e académicos para abordar e debater temas como a gestão equilibrada do património, a relação entre cultura e comunidade e o papel do turismo de valor acrescentado como motor de sustentabilidade. A iniciativa conta com a presença da ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

Como evoluiu o setor industrial e dos serviços na Zona Euro?

São divulgados dados sobre o setor industrial e dos serviços na Zona Euro em outubro, medido pelo Índice de Gestores de Compras (PMI) composto pelo Hamburg Commercial Bank (HCOB) e compilado pela S&P Global. O PMI dos países do euro fixou-se em 51,2 pontos em setembro, superando os 51 pontos de agosto e igualando as previsões dos analistas.