Autoeuropa não descarta “impactos de curto prazo” pela falta de chips provocada pela Nexperia

A Autoeuropa não descarta impactos de curto prazo devido ao problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia, de acordo com um comunicado interno a que o ECO teve acesso. Fonte oficial da empresa de Palmela garante que a produção da próxima semana está assegurada.

“Até ao momento, a Volkswagen Autoeuropa não foi afetada, e a produção para a próxima semana está garantida”, lê-se no comunicado interno. “Como tem sido comunicado pela imprensa nacional e internacional, neste momento existe um problema de fornecimento de semicondutores da empresa Nexperia que poderá afetar toda a indústria automóvel europeia, incluindo naturalmente o Grupo Volkswagen”, acrescenta a mesma nota.

Existe uma disputa com a fabricante de chips Nexperia, que é uma subsidiária da chinesa Wingtech. O Governo holandês, no passado dia 30 de setembro, assumiu o controlo da empresa, alegando preocupações com a propriedade intelectual. Em resposta, o Governo chinês proibiu as exportações dos produtos acabados da empresa.

Embora não sejam sofisticados, os chips da Nexperia são amplamente utilizados nos automóveis, por isso esta proibição está a gerar preocupações com possíveis interrupções na produção de automóveis da Volkswagen e BMW que estão entre os fabricantes que usam chips da empresa.

Tal como o ECO já noticiou, a Bosch, que é fornecedora da Autoeuropa, está a enfrentar “desafios significativos devido à situação atual”. “Por isso, esperamos uma resolução rápida entre as partes envolvidas, que contribua para aliviar a atual situação de estrangulamento“, disse fonte oficial.

A Autoeuropa disse na mesma ocasião que já não está prevista qualquer paragem. Esta sexta-feira decidiu emitir um comunicado interno a dizer que “tendo em vista a dinâmica da situação, não é possível descartar impactos de curto prazo na Volkswagen Autoeuropa”. “Assim, os colaboradores e fornecedores serão informados sobre este tema sempre que haja mais informação relevante”, acrescenta a mesma nota.

A fábrica de Palmela recordou que a “empresa está em contacto próximo com a task force que o Grupo Volkswagen criou para identificar riscos da eventual quebra de fornecimento de módulos com peças da Nexperia, de modo a agir rapidamente caso seja necessário tomar medidas”.

Um executivo da Volkswagen disse na quinta-feira que garantiu o acesso a semicondutores de um fornecedor alternativo para evitar possíveis interrupções na produção devido à proibição da China das exportações de semicondutores produzidos pela Nexperia.

Por outro lado, o fornecedor francês de automóveis, Valeo, que conta com clientes como a Volkswagen, BMW e Stellantis, encontrou substitutos para os chips fornecidos pela Nexperia para quase mais de 95% do seu amplo conjunto de componentes, disse o diretor financeiro, Édouard de Pirey, numa teleconferência na quinta-feira à noite, citado pela Bloomberg.