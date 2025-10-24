Avaliação bancária das casas acelera para novo recorde e aproxima-se dos 2.000 euros por metro quadrado
Avaliação bancária das casas acelerou pelo 22.º mês consecutivo, para atingir um novo recorde, mostram os dados do INE. Valor aumentou 30 euros face ao mês anterior, para 1.995 euros.
O valor mediano de avaliação bancária acelerou, em setembro, o ritmo de subida para um novo máximo histórico. O preço a que os bancos avaliam as casas no âmbito dos créditos à habitação fixou-se nuns inéditos 1.995 euros por metro quadrado, ficando a cinco euros de atingir os 2.000 euros por metro quadrado, mostram os dados do INE divulgados esta sexta-feira.
“O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.995 euros por metro quadrado em setembro de 2025, mais 30 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 17,7% (18,1% em agosto)”, diz o Instituto Nacional de Estatística (INE).
O instituto destaca “que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 33 mil, o que
representa uma subida de 4,2% face ao mês anterior e uma descida de 0,4% em termos homólogos”.
À semelhança do que tem acontecido nos últimos meses, a Península de Setúbal apresentou a maior variação homóloga, com o valor de avaliação das casas a aumentar 25,9% face ao mesmo mês do ano passado. Não se registou nenhuma descida das avaliações, o que mostra o dinamismo do mercado imobiliário.
O valor mediano de avaliação bancária dos apartamentos, em setembro, foi 2.307 euros por metro quadrado, um crescimento de 22,6% face a setembro de 2024, sendo os valores mais elevados observados na Grande Lisboa (3.025 euros/m2) e no Algarve (2.740 euros/m2).Em sentido oposto, o Centro apresentou o valor mais baixo (1.512 euros/m2).
Em termos mensais, a avaliação dos apartamentos T1 subiu 104 euros, para 3.018 euros/m2, tendo os T2 e T3 aumentado 46 euros e 14 euros, respetivamente, para 2.390 euros/m2 e
1.971 euros/m2. Segundo o INE, no seu conjunto, estas tipologias representaram 92,9% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.
Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária situou-se em 1.459 euros/m2 em setembro, 12,1% acima dos valores registados no período homólogo. Mais uma vez, os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.729 euros/m2) e no Algarve (2.486 euros/m2). O Centro e o Alentejo observaram os valores mais baixos: 1.081 euros/m2 e 1 139 euros/m2, respetivamente.
“De acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em setembro de 2025, a Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 50,1%, 34,1%, 20,4%, 15,8% e 8,6%, respetivamente. Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-53,2%, -51,0% e -50,8%, respetivamente)”, remata o INE.
(Notícia atualizada às 11:35)
