Avaliação bancária das casas acelera para novo recorde e aproxima-se dos 2.000 euros por metro quadrado

O valor mediano de avaliação bancária acelerou, em setembro, o ritmo de subida para um novo máximo histórico. O preço a que os bancos avaliam as casas no âmbito dos créditos à habitação fixou-se nuns inéditos 1.995 euros por metro quadrado, ficando a cinco euros de atingir os 2.000 euros por metro quadrado, mostram os dados do INE divulgados esta sexta-feira.

“O valor mediano de avaliação bancária na habitação foi 1.995 euros por metro quadrado em setembro de 2025, mais 30 euros que o observado no mês precedente. Em termos homólogos, a taxa de variação fixou-se em 17,7% (18,1% em agosto)”, diz o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto destaca “que o número de avaliações bancárias considerado foi cerca de 33 mil, o que

representa uma subida de 4,2% face ao mês anterior e uma descida de 0,4% em termos homólogos”.

À semelhança do que tem acontecido nos últimos meses, a Península de Setúbal apresentou a maior variação homóloga, com o valor de avaliação das casas a aumentar 25,9% face ao mesmo mês do ano passado. Não se registou nenhuma descida das avaliações, o que mostra o dinamismo do mercado imobiliário.

O valor mediano de avaliação bancária dos apartamentos, em setembro, foi 2.307 euros por metro quadrado, um crescimento de 22,6% face a setembro de 2024, sendo os valores mais elevados observados na Grande Lisboa (3.025 euros/m2) e no Algarve (2.740 euros/m2).Em sentido oposto, o Centro apresentou o valor mais baixo (1.512 euros/m2).

Em termos mensais, a avaliação dos apartamentos T1 subiu 104 euros, para 3.018 euros/m2, tendo os T2 e T3 aumentado 46 euros e 14 euros, respetivamente, para 2.390 euros/m2 e

1.971 euros/m2. Segundo o INE, no seu conjunto, estas tipologias representaram 92,9% das avaliações de apartamentos realizadas no período em análise.

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária situou-se em 1.459 euros/m2 em setembro, 12,1% acima dos valores registados no período homólogo. Mais uma vez, os valores mais elevados observaram-se na Grande Lisboa (2.729 euros/m2) e no Algarve (2.486 euros/m2). O Centro e o Alentejo observaram os valores mais baixos: 1.081 euros/m2 e 1 139 euros/m2, respetivamente.

“De acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, em setembro de 2025, a Grande Lisboa, o Algarve, a Península de Setúbal, a Região Autónoma da Madeira e o Alentejo Litoral apresentaram valores de avaliação superiores à mediana do país em 50,1%, 34,1%, 20,4%, 15,8% e 8,6%, respetivamente. Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa foram as regiões que apresentaram valores mais baixos em relação à mediana do país (-53,2%, -51,0% e -50,8%, respetivamente)”, remata o INE.

(Notícia atualizada às 11:35)