Campanha da Friends of Glass associa reciclagem do vidro a momentos de celebração

O objetivo passa por "mostrar que reciclar pode fazer parte de todos os momentos, dos mais quotidianos aos mais festivos", aproximando o "gesto de reciclar à vivência e identidade cultural".

A Friends of Glass Portugal, fórum de consumidores que promove a escolha de produtos embalados em vidro e a reciclagem das embalagens após a sua utilização, lançou uma nova campanha onde destaca vidrões temáticos inspirados em momentos simbólicos da vida portuguesa, como os Santos Populares, as feiras ou os festivais de verão.

O objetivo passa por “mostrar que qualquer ocasião é ideal para celebrar com as embalagens de vidro e reciclar as mesmas depois de usadas, aproximando o gesto de reciclar à vivência e identidade cultural de todos os portugueses“, explica-se em nota de imprensa. A criatividade e produção são da agência Marco.

“O nosso objetivo é mostrar que reciclar pode fazer parte de todos os momentos, dos mais quotidianos aos mais festivos. Com este spot, queremos inspirar os portugueses a reconhecer os benefícios únicos do vidro como material de embalagem, tanto por questões de saúde como de sustentabilidade“, diz Beatriz Freitas, secretária-geral da AIVE – Associação dos Industriais de Vidro de Embalagem.

O spot televisivo integra uma campanha mais ampla que, além de contar com vidrões espalhados por Lisboa ao longo de 2025, está também presente em rádio, meios digitais e paid media.

Portugal recicla, segundo dados do Eurostat citados em nota de imprensa, 56% das embalagens de vidro colocadas no mercado nacional — valor “ainda muito aquém” da meta europeia de 75% até 2030 –, pelo que a Friends of Glass pretende “sensibilizar para a importância de aumentar a taxa de reciclagem, mobilizando os consumidores através de iniciativas criativas e de comunicação positiva”.