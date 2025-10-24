Campeão das exportações ameaçado por protecionismo de Bruxelas

A indústria metalúrgica e metalomecânica, que tem sido o motor do crescimento das exportações portuguesas nos últimos anos, sendo responsável por mais de 30% dos bens vendidos ao estrangeiro, está a ser ameaçada de estrangulamento pela política definida por Bruxelas para proteger a produção de aço, uma das matérias-primas que considera críticas para a autonomia da União Europeia.

O Executivo comunitário pretende substituir a atual medida de salvaguarda no próximo ano por uma medida permanente, duplicando para 50% as taxas aplicadas às quantidades de aço importadas de países terceiros que ultrapassem os limites definidos. A isto, lembram os empresários do setor, acrescem processos de antidumping que estão a decorrer, como noticia esta sexta-feira o Jornal Económico (acesso pago).

“A indústria transformadora metalomecânica europeia vai perder competitividade a prazo. Vai perder importância, vai perder volume. E mesmo aquilo que se quer hoje proteger – a indústria do aço – também vai perder porque vai deixar de ter clientes. (…) Menor competitividade, mais dificuldade em exportar e concorrência desleal vinda de fora, de entidades que importem já produtos semiacabados ou produtos acabados. Naturalmente que isto terá um impacto fortíssimo na indústria metalomecânica portuguesa”, avisa Vítor Neves, presidente da associação do setor (AIMMAP).