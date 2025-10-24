Dualis Capital volta a ter menos de 10% da Teixeira Duarte
Um mês depois de ter superado os 10% do capital, a sociedade dos empresários Eduardo Sardo e Gaspar da Silva reduziu participação para 8,71669%, encaixando mais-valia de 900 mil euros.
Um mês depois de ter anunciado que superou a fasquia dos 10% no capital da Teixeira Duarte, a sociedade Dualis Capital, dos empresários nortenhos Eduardo Sardo e Gaspar da Silva, reduziu a participação e voltou a baixar este limite, fixando a sua posição em 8,71669%. Alienação de 5,5 milhões de títulos, após escalada de 29% das ações, terá rendido uma mais-valia de cerca de 900 mil euros.
“No passado dia 17 de outubro de 2025, a Dualis Capital, Lda reduziu a sua participação qualificada imputável na Teixeira Duarte S.A., passando a situar-se abaixo do limiar de 10% dos direitos de voto correspondentes ao capital social previsto no artigo 16.º, n.º 1 do Código dos Valores Mobiliários”, refere o comunicado enviado à CMVM.
O comunicado refere que, “por referência a 17 de outubro de 2025, que a participação imputável à Dualis Capital, Lda passa a ser composta por 36.610.104 ações, representativas de 8,71669% do capital social e dos respetivos direitos de voto da Teixeira Duarte, S.A”.
Tendo por base a posição comunicada no passado dia 17 de setembro, referente ao reforço feito a 12 de setembro, os empresários nortenhos alienaram 5,5 milhões de ações. Face aos valores de mercado, este bloco de ações terá sido vendido a um valor próximo dos quatro milhões de euros, um montante que fica cerca de 903 mil euros acima do montante da participação estimada a 12 de setembro, a preços de mercado.
Esta forte valorização resulta do desempenho bolsista da construtora, que segue imparável. Desde que a Dualis Capital superou a fasquia dos 10% na Teixeira Duarte, a 12 de setembro, e até à data em que a sociedade baixou a participação (17 de outubro), a construtora disparou outros 29%. No acumulado do ano, a cotada dispara uns impressionantes 755%.
Notícia atualizada
