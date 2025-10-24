Guerra comercial

EUA abrem investigação à China por incumprimento do acordo comercial de 2020

O acordo de 2020, negociado durante o primeiro mandato de Trump, previa que Pequim aumentasse significativamente as importações de produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos anunciaram esta sexta-feira uma investigação sobre o alegado incumprimento, por parte da China, do acordo comercial de 2020, poucos dias antes da reunião entre os líderes dos dois países na Coreia do Sul.

O representante do Comércio da Casa Branca, Jamieson Greer, disse que a medida “reforça o compromisso do Governo em impor à China a primeira fase do acordo, que protege os agricultores, trabalhadores e empresários norte-americanos”.

O acordo, negociado durante o primeiro mandato do Presidente Donald Trump, previa que Pequim aumentasse significativamente as importações de produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos, para reduzir o défice comercial bilateral, mas nunca chegou a ser aplicado.

A investigação visa determinar “os efeitos e restrições ao comércio norte-americano resultantes do incumprimento por parte da China” e definir “as ações que devem ser tomadas em resposta”, acrescentou Greer, sublinhando o objetivo de alcançar “uma relação comercial mais equilibrada que beneficie o povo norte-americano”.

O processo inclui uma fase de consulta pública e duas audições em dezembro, permitindo a apresentação de contributos por escrito de empresas e organizações afetadas. A decisão surgiu num contexto de crescente tensão entre Washington e Pequim.

No início de outubro, a China anunciou novos controlos sobre a exportação de terras raras e tecnologias de refinação — materiais essenciais para setores estratégicos como o digital e a defesa —, o que foi classificado por Trump como uma “medida hostil”.

O Presidente norte-americano ameaçou Pequim com “retaliações maciças”, incluindo tarifas de 100% sobre produtos chineses e a suspensão do encontro bilateral previsto para a cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), na Coreia do Sul.

Apesar da escalada verbal, Trump confirmou, entretanto, que se vai encontrar com o Presidente chinês, Xi Jinping, a 30 de outubro, afirmando esperar “chegar a um acordo sobre todas as questões”.

