Exposição do BPI dedicada à inteligência artificial estaciona no Saldanha focada em robôs

A segunda edição da iniciativa do BPI conta com uma área inteiramente dedicada à robótica, onde pode ser encontrado um robô humanoide funcional, um cão-robô ou um mestre de xadrez robótico.

A segunda edição da exposição BPI AI Innovation Garden chega ao BPI All in One do Saldanha, em Lisboa, no dia 29 de outubro. Esta nova edição conta com uma área inteiramente dedicada à robótica.

A mostra gratuita vai apresentar ao público alguns robôs, numa “experiência única de interação entre humanos e máquinas”. Entre as atrações, os visitantes vão encontrar um robô humanoide funcional, capaz de andar, correr, acenar e cumprimentar os visitantes com um aperto de mão, um cão-robô ágil, que corre e responde a comandos de voz, um robô de companhia, preparado para interagir com crianças através de conversas baseadas em ChatGPT ou um mestre de xadrez robótico, com vitórias comprovadas sobre campeões mundiais da modalidade.

O evento conta também como novidade com um avatar holográfico interativo, programado para responder em tempo real a perguntas sobre a própria exposição, “reforçando o caráter inovador e interativo da iniciativa”, refere-se em nota de imprensa.

Com esta segunda edição, o BPI “reforça o seu papel como agente ativo na promoção da literacia digital, tornando a inteligência artificial acessível a todos, através de uma abordagem prática, interativa e educativa“. A sua primeira edição recebeu mais de 18 mil visitantes, em Lisboa e no Porto, e foi reconhecido com três prémios internacionais de ouro como melhor evento tecnológico e educacional.

O BPI AI Innovation Garden conta com diferentes zonas com o objetivo de “proporcionar uma experiência didática e surpreendente”. No AI Tech Garden podem ser encontrados robôs, o avatar holográfico e o AI Market, com “gadgets inovadores”, como óculos de tradução simultânea, dispositivos de estudo inteligente e o primeiro rato do mundo com IA.

Já o AI Garden apresenta novas ferramentas e uma árvore inteiramente dedicada ao potencial do ChatGPT, enquanto as Zonas de Experiência Imersiva dispõem de um canal de notícias apresentado por avatares em português, a primeira rádio 100% gerida por IA e a possibilidade de criar um avatar personalizado em tempo real.

O espaço — com conceção e curadoria da agência portuguesa Grupo United Creative — pode ser visitado até 29 de novembro 2025, de segunda a sábado, entre as 11h e as 18h. As entradas são gratuitas, mediante inscrição prévia que pode ser feita aqui.