Fabricante suíço de elevadores Schindler suprime 1.200 postos de trabalho

  • Lusa
  • 15:12
Redução de pessoal deve-se a uma reorganização das operações da Schindler na China, “devido à persistente fraqueza nesse mercado”.

O fabricante suíço de elevadores e escadas rolantes Schindler suprimiu 1.200 postos de trabalho no terceiro trimestre do ano, informou o seu presidente executivo, Paolo Compagna, citado pela agência suíça de notícias económicas AWP.

Esta redução de pessoal deve-se a uma reorganização das operações da Schindler na China, “devido à persistente fraqueza nesse mercado”. O corte afetou 1,7% da força de trabalho, embora o grupo não tenha especificado a distribuição geográfica dos despedimentos.

Os despedimentos afetaram especialmente a divisão de novas instalações, mas também a parte administrativa. A empresa suíça, com uma força de trabalho de 68.800 funcionários em todo o mundo, está num processo de redução de custos indiretos a nível global.

