Galp e Mop criam rede digital outdoor

A nova rede digital será integrada com o novo branding e design das lojas Galp. Conta com formatos de grande escala voltados para as estradas e ecrãs direcionados para o interior e exterior das lojas.

A Galp e a Mop celebraram uma parceria com o objetivo de “criar uma rede digital outdoor de última geração que impactará os milhares de pessoas que visitam diariamente os postos Galp e os condutores que circulam nas principais estradas nacionais e autoestradas onde estes se inserem”.

A parceria conta com uma primeira fase de implementação prevista para 110 postos, com o projeto a “conjugar capilaridade territorial, formatos digitais inteligentes e presença estratégica nos eixos mais relevantes de circulação, estabelecendo um novo patamar para o setor da publicidade outdoor”, refere-se em nota de imprensa.

Esta nova rede digital será integrada com o novo branding e design das lojas, depois de a Galp ter apostado num novo naming para o seu conceito de lojas assente em foodvenience, com o objetivo de proporcionar uma “oferta mais alargada” aos clientes que entram nas lojas Galp.

“Identificámos as necessidades dos clientes, investimos para as endereçar, criámos oferta e renovámos espaços. Esta parceria representa um passo relevante no nosso percurso de transformação e na aposta de uma experiência mais moderna e digital“, diz Rute Gonçalves, responsável de marca, marketing e conveniência, citada em comunicado.

Já Vasco Perestrelo, CEO da Mop, diz que “a capilaridade única e as excelentes localizações das centenas de estações Galp permitem um alcance nacional que nenhum outro concedente ou parceiro consegue dar a um operador de publicidade exterior como a Mop“.

“Por um lado, criamos um interface de comunicação com os clientes diretos da Galp que visitam as estações diariamente que, por si só, já são um target muito interessante em termos de quantidade, mas também qualidade e, por outro, as excelentes localizações das estações permitem-nos contactar com toda a mobilidade automóvel que passa pelas estações, fazendo com que esta parceria tenha um potencial único. E tudo isto com suportes digitais de alta tecnologia que poderão ser utilizados pelos anunciantes nas formas mais inovadoras e criativas”, acrescenta.

A infraestrutura a ser desenvolvida irá contemplar formatos de grande escala voltados para as estradas e autoestradas, ecrãs direcionados a clientes no interior e exterior das lojas de conveniência, com conteúdos adaptados à experiência de compra e ao momento de paragem e ainda formatos que “poderão tanto funcionar individualmente como fazendo parte duma rede Galp ou integrados no restante inventário e redes da Mop”.

“Este modelo modular, altamente contextualizado, permitirá segmentação criativa, programática e geolocalizada, assegurando máxima eficácia para cada tipo de mensagem, em cada momento do percurso do consumidor”, acrescenta-se ainda em nota de imprensa.