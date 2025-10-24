Grupo José de Mello entre os finalistas para a compra da Frulact

O Grupo José de Mello é um dos quatro finalistas para a aquisição da Frulact, a empresa de preparados para a indústria alimentar da Maia e adquirida pela gestora de private equity francesa Adrian em 2020, segundo avançou o site especializado Mergermarkt.

Contactado pelo ECO, o Grupo José de Mello não quis fazer comentários. Ainda de acordo com o Mergermarkt, na corrida está também a italiana Nexture, um grupo financeiro norte-americano e um family office europeu, cujas identidades não são reveladas.

A Frulact foi fundada em 1987 por Arménio Miranda, tornando-se um dos maiores fabricantes mundiais de preparados à base de fruta para a indústria alimentar com fábricas na Europa, África e América do Norte. Em 2020, já sob a batuta de João Miranda, a empresa foi vendida à Ardian.

Já como parte integrante do portefólio da gestora de private equity francesa alargou a presença no norte e centro da Europa com a aquisição da divisão de preparados de frutas da IFF e a integração de plataformas e fábricas de produção na Alemanha, na Suíça e em França. O ano passado foi inaugurada uma nova fábrica em Logan, nos EUA. As receitas anuais rondam os 270 milhões de euros e o EBITDA deverá chegar este ano aos 50 milhões de euros.

A Ardian tem vários investimentos em Portugal, sendo o maior a concessionária de autoestradas Ascendi, que gere 627 km em seis concessões. Em março, chegou a acordo para comprar a empresa de renováveis Akuo, que detém a central solar de Santas, localizada nos concelhos de Monforte, Borba e Estremoz, no Alentejo.

A private equity francesa está a ser assessorada pelo banco de investimento norte-americano Evercore. Com o Grupo José de Mello na corrida, abre-se a possibilidade de a Frulact poder voltar a mãos nacionais.