Hoje nas notícias: alojamento local, exportações e fundos

Está a decorrer em Portugal um processo de ‘limpeza’ dos alojamentos locais inativos, que deverá reduzir a oferta disponibilizada nos registos nacionais em um terço. O setor da metalomecânica, responsável por mais de 30% das exportações portuguesas, está a ser ameaçado pela política protecionista decidida pela Comissão Europeia. Conheça as notícias em destaque na imprensa nacional esta sexta-feira.

40 mil alojamentos locais vão desaparecer em novembro

Numa altura em que Bruxelas já admitiu serem necessárias “mais regras europeias” para combater a pressão sobre a oferta de habitação por parte de negócios como o arrendamento de curta duração e o alojamento turístico, decorre em Portugal um processo de ‘limpeza’ dos alojamentos locais (AL) — que, segundo a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), deverá concretizar-se já em novembro. Em consequência, a oferta que consta nos registos nacionais deverá ser reduzida em um terço, sendo eliminados mais de 40 mil AL que ficaram inativos, num total de 125 mil a nível nacional. Só em Lisboa, os registos deverão baixar dos atuais 18.600 para 11 ou 12 mil, e no Porto dos atuais 10.600 para menos de 9 mil, estima a ALEP.

Leia a notícia completa no Expresso (acesso pago)

Campeão das exportações ameaçado por protecionismo de Bruxelas

A metalomecânica, que tem sido o motor do crescimento das exportações portuguesas, sendo responsável por mais de 30% dos bens vendidos ao estrangeiro, está a ser ameaçada de estrangulamento pela política definida por Bruxelas para proteger a produção de aço, uma das matérias-primas que considera críticas para a autonomia da União Europeia (UE). O Executivo comunitário pretende substituir a atual medida de salvaguarda no próximo ano por uma medida permanente, duplicando para 50% as taxas aplicadas às quantidades de aço importadas de países terceiros que ultrapassem os limites definidos. A isto acrescem processos de antidumping a correr.

Leia a notícia completa no Jornal Económico (acesso pago)

Gestoras respondem a apetite dos investidores com novos fundos de dívida

Nos primeiros nove meses do ano, entraram mais de 3.000 milhões de euros nos fundos de investimento em Portugal, sendo que as subscrições líquidas se fixaram em 496,6 milhões de euros só no mês de setembro, o maior salto mensal desde dezembro de 2021. Em resposta a esta procura, foram lançados seis novos organismos de investimento coletivo mobiliários em setembro, de acordo com o relatório mensal da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP). Por exemplo, a gestora de ativos do banco público começou a comercializar o Caixa Obrigações Agosto 2028, enquanto a concorrente do grupo Novo Banco arrancou com o GNB Obrigações 25-28 e o GNB Obrigações USD 2027.

Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago)

Presidente madeirense Miguel Albuquerque na mira do Ministério Público

O Ministério Público ainda está a investigar o envolvimento do presidente do Governo regional da Madeira, Miguel Albuquerque, num esquema de financiamento ilegal de duas campanhas eleitorais do PSD. Em causa estão, pelo menos, três reuniões entre os principais suspeitos da operação “Ab Initio” que decorreram na Casa da Vigia, residência oficial do presidente do Governo regional.

Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago)

Companhias aéreas devem 145 milhões a passageiros por atrasos e cancelamentos

O valor de indemnizações que as companhias aéreas têm a pagar aos passageiros por atrasos e cancelamentos de voos ascende a 145 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Entre janeiro e setembro, dos 187 mil voos que partiram dos aeroportos portugueses, 36% sofreram irregularidades. No total, foram mais de 67 mil os voos impactados por atrasos e cancelamentos, um aumento de 11% face ao mesmo período de 2024. Nesta janela temporal, partiram dos aeroportos 27 milhões de passageiros, dos quais 36% sofreu disrupções — ou seja, 9,5 milhões de pessoas que voaram a partir de Portugal enfrentaram algum problema, mais 10% em termos homólogos. Destas, perto de 364 mil são elegíveis para receber uma compensação ao abrigo do regulamento dos direitos dos passageiros aéreos de voos operados na União Europeia.

Leia a notícia completa no Diário de Notícias (acesso pago)