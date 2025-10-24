Hotéis, um milhão de sócios e NFT. O programa financeiro dos candidatos ao Benfica

Os sócios do Benfica vão este sábado às urnas para escolher o presidente para os próximos quatro anos. Para além de Rui Costa, que procura a reeleição, há mais cinco candidatos à cadeira mais alta do estádio da Luz.

Na análise aos programas eleitorais de todos os candidatos, há promessas e propostas para todos os gostos. Desde o “Benfica District” de Rui Costa, passando pelo objetivo de Cristóvão Carvalho de chegar ao sócio 1 milhão até 2029 ou a entrada de parceiros internacionais estratégicos no capital, há um pouco de tudo. Ainda assim, a grande maioria das propostas não pode ser avaliada apenas por estes documentos. Isto porque muitas promessas ou não estão contabilizadas – em termos de custo ou retorno estimado – ou contêm muito pouca informação sobre o que esteve na base das estimativas.

Há, ainda assim, alguns pontos em comum. Todas as candidaturas querem aumentar o número de sócios (com objetivos diferentes) e a lotação e renovação do estádio da Luz, por exemplo, bem como a entrada de investidores institucionais, sendo que nenhuma admite que o clube perca a maioria da SAD. Quanto à questão dos direitos televisivos, ninguém admite que o Benfica venha a receber menos do que acontece atualmente.

O ECO preparou um guia com algumas das propostas dos candidatos, com foco na vertente financeira.

Rui Costa – “Só o Benfica importa”

Objetivo de alcançar os 500.000 sócios, face aos atuais 400 mil, bem como cumprir a meta de chegar aos 500 milhões de receita anual (clube chegou pela primeira vez recentemente aos 300 milhões). Receitas serão ajudadas por novos contratos de patrocínio, mais lugares no estádio e através dos projetos Benfica District e Hotel 1904. Passar de 700 mil camisolas oficiais vendidas (Marca Oficial e Marca Própria) para um milhão por época e duplicar receita em eventos não desportivos;

Diminuir o passivo financeiro em 100 milhões de euros, graças ao aumento das receitas, que deverão crescer ao dobro do ritmo dos custos;

Aposta no parque de infraestruturas Benfica District, que contempla dois novos pavilhões, uma arena para 10.000 pessoas e desenvolvimento estético do exterior do estádio;

Aumento imediato da lotação do estádio para 70 mil lugares e para 80 mil com a implementação do Benfica District;

Cidade Benfica, projeto há muito anunciado e que pretende concentrar na zona de Lisboa uma grande zona de infraestruturas de treino, das modalidades e do futebol;

Hotel 1904 Benfica (em resultado de recuperação da antiga sede da rua do Regedor, praticamente concluída) com abertura ainda em 2025;

Cristóvão Carvalho – “Pelo Benfica”

Chegar a um milhão de sócios;

Refinanciamento da dívida, através da busca de alternativas menos onerosas do que os empréstimos obrigacionistas;

Redução de custos em 30 milhões de euros ao ano, através de várias medidas, como o recurso ao outsourcing em áreas não-core e corte de “despesas supérfluas”;

Adquirir participações – preferencialmente maioritárias – noutros clubes/SAD desportivas, especialmente em países do Norte/ Centro da Europa e na América Latina;

Chegar a 450 milhões de receitas anuais em quatro anos, sem venda de jogadores, e a 700 milhões em oito anos. Caminho para subir as receitas tem propostas na área de patrocínios, aumento do número de sócios e envolvimento com estes, para o merchandising e parcerias e para o estádio e a sua envolvente, com mais potencial comercial;

Aumento da lotação do estádio em 15 mil lugares.

João Diogo Manteigas – “Benfica vencerá”

Redução dos custos financeiros anuais estimada entre 30 a 50% do valor pago em juros, “o que permitirá poupar vários milhões de euros por época, através de uma combinação de negociação de juros mais baixos e amortização de parte da dívida”;

novo modelo de entrada de investidores institucionais no capital, semelhante ao seguido pelo Bayern de Munique. “Recompra ou aquisição concertada das ações atualmente detidas por investidores não estratégicos (prioritariamente a posição do Sr. José António dos Santos/Grupo Valouro ), e em seguida a venda de parte desse bloco a novos investidores institucionais minoritários cuidadosamente selecionados, que se tornem parceiros de longo prazo do Benfica. Planeia-se, após readquirir as ações do investidor referido, conseguir dois ou três parceiros estratégicos que adquiram, cada um, cerca de 5-10% da SAD. Idealmente, tratar-se-iam de grandes empresas com ligação emocional ao Clube ou à cidade (por exemplo, uma multinacional que queira expandir em Portugal associando-se à marca Benfica, ou um parceiro tecnológico que contribua para a inovação do Clube), ou ainda investidores internacionais que vejam potencial de crescimento no Benfica”. O encaixe estimado nesta operação é de entre 30 e 40 milhões de euros;

Mais receitas através da criação de uma “Super-App”, com conteúdos digitais; recuperação do segundo canal da BTV;

Tudo em aberto no estádio, com duas opções: expansão ou construção de um estádio novo, mais moderno.

João Noronha Lopes – “Benfica acima de tudo”

Intensificação das medidas de captação de novos sócios com vista a atingir 500 mil Sócios até 2029 (após renumeração);

Redução de custos na contratação de fornecedores;

Definição de um quadro financeiro estratégico que permita alcançar um resultado operacional positivo, assegurando que as receitas correntes superam as despesas de funcionamento;

Aumento das receitas (excluindo vendas de jogadores) através de parcerias internacionais para distribuição de merchandising e conteúdos digitais;

Plano faseado para expansão do Estádio da Luz para 83.000 lugares e requalificação da sua zona envolvente, “desenvolvido com empresas de reputação e experiência internacional. Esta intervenção incluirá acessibilidades, conforto para adeptos, inovação tecnológica, melhoria da experiência global de jogo e uma revitalização da zona envolvente à imagem das Fan Zones criadas nas competições da UEFA e da FIFA”;

Plano de expansão do Benfica Campus, no Seixal, para reforçar as condições de treino, competição e gestão do Futebol Profissional, da Formação e do Futebol Feminino. Construção de mais campos, incluindo um “mini-estádio”.

Luis Filipe Vieira – “Voltar a ganhar”

Aumento da lotação do estádio para 90 mil Lugares, através da expansão dos vãos do 3.º anel;

Criação da Benfica Square , uma fanzone “moderna e multifuncional” em redor do estádio, a funcionar também nos dias de jogos fora de casa e onde os adeptos se poderão reunir para assistir às partidas. O espaço contará com espaços de diversões, venda de merchandising e eventos ao vivo;

Criação do “Campo do Ecletismo”, espaço com cerca de 30 a 40 hectares, desenhado para acolher modalidades coletivas e individuais, formação, alto rendimento e convívio comunitário, incluindo: pavilhões multidesportivos para modalidades de pavilhão (andebol, basquetebol, voleibol, futsal, hóquei em patins); Campos exteriores para modalidades emergentes e olímpicas (rugby, atletismo, skate, surf indoor); Áreas dedicadas a modalidades individuais (judo, boxe, ténis de mesa, ginástica, artes marciais);Espaços de formação e academias, integrando modalidades de base e formação de jovens atletas;

Renegociação da dívida bancária, alongando prazos e reduzindo taxas de juro. “ Adoção de disciplina orçamental, com tetos de despesa anuais e metas de resultado operacional positivo”; plano plurianual de redução do passivo, com metas claras por época desportiva;

Chegar aos 800 mil Sócios, (dos quais 500 mil pagantes);

Novas formas de monetização e receita, como o lançamento de cromos virtuais, skins, NFTs e colecionáveis ligados a momentos históricos do clube.

Martim Mayer – “Benfica no sangue”