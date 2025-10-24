Atualidade

Inspetores da PJ oriundos do SEF vão continuar nos aeroportos até abril

  • Lusa
  • 17:45

Governo anunciou que os 129 inspetores da PJ oriundos do antigo SEF vão continuar a trabalhar nos aeroportos até abril de 2026.

Os 129 inspetores da PJ oriundos do antigo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e que se encontram ao serviço da PSP no controlo das fronteiras áreas vão continuar a trabalhar nos aeroportos até abril de 2026, anunciou esta sexta-feira o Governo.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, disse no briefing do Conselho de Ministros que o Governo aprovou esta sexta-feira um decreto-lei que permite a prorrogação até abril de 2026 do período em que os inspetores da Polícia Judiciária e que pertenciam ao ex-SEF estarem afetos ao controlo das fronteiras aeroportuárias.

Quando o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras foi extinto, a 29 de outubro de 2023, os inspetores foram transferidos para a Polícia Judiciária, ficando em regime de “afetação funcional temporária” 324 elementos do ex-SEF na PSP no controlo das fronteiras aérea.

Aquele regime estabelecia que os inspetores fossem transferidos gradualmente para a PJ até 29 de outubro de 2025.

António Leitão Amaro adiantou que “é feito um prolongamento da sua afetação até abril de 2026, justificando com a situação no controlo de fronteiras aeroportuárias, sobretudo nos aeroportos de Lisboa e em alguns momentos em Faro.

