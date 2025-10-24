Interconexões energéticas “não podem ser negadas” por França, diz vice da Comissão Europeia

A vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, afirma que a aceitação por parte de França em relação ao aumento das interconexões da Península Ibérica com o resto da Europa “é um must“. Isto é, algo que tem de acontecer.

“Espero que, como um país pró-europeu, o que sempre foi o caso de França, esta perceba que [aumentar as interconexões] é algo que não pode ser negado e cujos esforços temos de acelerar, de forma a concretizar os projetos que estão em cima da mesa”, afirmou Teresa Ribera, esta sexta-feira, após reunião com a ministra do Ambiente de Portugal, em Lisboa. “É um must“, rematou.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, recebeu esta sexta-feira a vice-presidente da Comissão Europeia, Teresa Ribera, nas instalações do ministério.

Ribera sublinhou que está delineado um programa, a ser suportado pelo Banco Europeu de Investimento (BEI), que deverá multiplicar no âmbito do próximo quadro financeiro plurianual as quantias dedicadas a interconexões energéticas. “Um dos pontos críticos da competitividade da indústria europeia é ter uma Europa interconectada“, sublinhou.

Maria da Graça Carvalho afirmou que espera reunir com representantes da Comissão Europeia e do Governo de França ainda este ano. “A França, depois da questão do apagão, mostrou muito maior abertura”, garantiu.