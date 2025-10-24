Já são conhecidos os “empreendedores do ano” em Portugal. Saiba quem são

Felipe Ávila da Costa, fundador da Infraspeak, é o vencedor do prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano, atribuído pela Unicorn Factory Lisboa. Isabel Carapeta (Simplifyer), Veronica Orvalho (Didimo), Ana Casaca (Galp) e as startups Lampsy, Ubbo e a ROOTkey foram igualmente premiados na edição deste ano de Empreendedores do Ano.

“Os Entrepreneurship Awards celebram o trabalho notável e inspirador realizado por empreendedores, investidores e líderes no desenvolvimento de inovação em Portugal, fundamental para o crescimento da economia. Lisboa e Portugal continuam a afirmar-se como um dos mais importantes hubs de inovação da Europa. O ecossistema de startups tem atraído talento, investimento e criado emprego qualificado, provando que a inovação é hoje uma força transformadora para o país”, diz Gil Azevedo, diretor executivo da Unicorn Factory Lisboa, citado em comunicado.

Felipe Ávila da Costa recebeu o Prémio João Vasconcelos – Empreendedor do Ano. O fundador da Infraspeak — startup que criou um software para gestão de manutenção e instalações e já levantou 36 milhões de euros em investimento, tendo mais de 1.100 clientes em mais de 40 países, contando com uma equipa de 225 colaboradores em seis países — sucede ao fundador da Powerdot.

Este ano, o evento contou com duas novas categorias que “refletem a evolução e a diversidade do setor”: o Rising Female Award e o International Personality Award.

Isabel Carapeta, fundadora e CEO da Simplifyer — empreendedora destacada em programas internacionais de aceleração, vencedora do prémio Ideias em Caixa 2025, nomeada pela Forbes “30 Under 30”, e antiga deputada municipal da Câmara Municipal de Loures, e ainda orientadora de centenas de jovens empreendedores na Nova SBE e na Católica — foi reconhecida com o Rising Female Award

Já Veronica Orvalho foi distinguida com o International Personality Award. Com uma carreira de mais de 20 anos entre o mundo académico e o empreendedorismo, a empreendedora é fundadora da Didimo, deeptech nacional que já captou mais de 16 milhões de euros em investimento.

O Prémio Ecossistema, que distingue uma personalidade ou empresa que se tem destacado ao longo dos anos no desenvolvimento do ecossistema de inovação, foi atribuído a Ana Casaca. A diretora global de inovação da Galp tem tido um “contributo ativo no desenvolvimento e crescimento do ecossistema português ao longo dos últimos 20 anos”, desde a criação do Centro de Transferência de Tecnologia da Universidade do Porto, pela liderança de programas de inovação que geram 18 oportunidades para scaleups por ano, envolvendo e que envolvem 1.000 investigadores e 800 colaboradores, destaca a organização. A profissional sucede Virgílio Bento (Sword Health) e Marcelo Lebre (Remote).

A Lampsy ganhou o Prémio Startup mais Promissora, com a sua solução para detetar ataques epiléticos com o recurso um candeeiro, que utiliza Inteligência Artificial, tendo levantado este ano 230 mil euros para levar o seu dispositivo para a Europa. A startup tem como objetivo captar mais um milhão de euros até ao fim do ano.

O prémio Startup de Impacto foi para a Ubbu. A plataforma de ensino de programação e pensamento computacional para os primeiros ciclos do ensino básico, já presente em mais de 20 países, vai receber 2.500 euros.

A ROOTkey foi reconhecida com o prémio Startup Universitária. A plataforma modular — que permite que as empresas criem, validem e gerem dados, mesmo em caso de ciberataque — registou nos últimos dois anos um crescimento de 100% e tem como objetivo expandir para mercados internacionais, refere a organização.