Lucros do banco polaco do BCP sobem 56% para 202 milhões até setembro

O BCP comunicou esta sexta-feira à CMVM que o Bank Millennium fechou os primeiros nove meses do ano com um resultado líquido de 855 milhões de zlótis (202 milhões de euros), o que representa um aumento de 56% em termos homólogos, em moeda local.

A instituição liderada por Miguel Maya sublinha que os resultados do banco com sede em Varsóvia, no qual detém 50,1% do capital, “mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços, em particular com as provisões para o risco legal dos créditos denominados em francos suíços”.

Neste período, calcula na mesma nota, totalizaram 1.503 milhões de zlótis antes de impostos (310,4 milhões de euros, incluindo 44,7 milhões de euros relacionadas com a carteira de créditos hipotecários denominados em francos suíços do Euro Bank.

Por outro lado, os custos com a contribuição sobre o setor bancário (“banking tax”) ascenderam a 301 milhões de zlótis (71 milhões de euros).

Entre janeiro e setembro, a margem financeira do Bank Millennium aumentou 7% em termos homólogos e as comissões líquidas apresentaram uma redução de 2%, ao passo que os custos operacionais aumentaram 15% face ao mesmo período do ano passado.

No que toca à qualidade dos ativos e liquidez, o banco contabiliza que o rácio de crédito com imparidade (Stage 3) fixou-se em 4,2% vs. 4,6% nos primeiros nove meses de 2024) e calcula que o custo do risco situou-se nos 32 p.b., comparando com 53 p.b. no período homólogo.

Nos clientes particulares, em que soma mais de 3,2 milhões ativos (+ 136 mil em termos homólogos), os recursos de particulares aumentaram 14%, enquanto os empréstimos baixaram 5%. No segmento empresarial, o banco polaco registou um aumento de 12% do crédito a empresas face a igual período do ano passado.