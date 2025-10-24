Orçamento do Estado 2026

Em atualização Menos dois milhões de pessoas recorreram aos balcões da Segurança Social, diz ministra

Meta do programa de digitalização da Segurança Social era retirar dois milhões de pessoas dos balcões. E já foi batida, anunciou ministra do Trabalho, no Parlamento.

A ministra do Trabalho anunciou, esta sexta-feira, que mais de dois milhões de pessoas já foram “retiradas” do atendimento presencial da Segurança Social até outubro, em consequência do programa de digitalização que está a ser levado a cabo. “É um feito histórico“, sublinhou Maria do Rosário Palma Ramalho, numa audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Perante os deputados, a governante defendeu que o programa “Primeiro pessoas” é “aplicar a tecnologia ao serviço das pessoas. “Quer dizer que as pessoas passaram a poder fazer online, em vez de ir para as filas“, afirmou Palma Ramalho.

Entre as várias medidas previstas nesse programa, a ministra da tutela destacou que “há um conjunto de declarações que hoje podem ser obtidas online, o que já foi feito por 800 mil pessoas, indicou.

“Os pagamentos passaram a poder ser feitos por IBAN virtual, MB Way e até na própria app mobile da Segurança Social, o que significou a retirada de 170 mil pessoas dos balcões. Introduzimos canais de prova, como o recurso à biometria, para o levantamento do NISSS e para a realização da prova de vida pelos pensionistas que vivem no estrangeiro. Já retirou 2,5 mil pessoas do balcão. Introduzimos o novo simulador de prestações sociais”, enumerou Palma Ramalho.

E considerou que, “o que está a acontecer na Segurança Social é uma verdadeira revolução silenciosa“.

(Notícia em atualização)

