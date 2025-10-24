Menos dois milhões de pessoas recorreram aos balcões da Segurança Social, diz ministra

A ministra do Trabalho anunciou, esta sexta-feira, que mais de dois milhões de pessoas já foram “retiradas” do atendimento presencial da Segurança Social até outubro, em consequência do programa de digitalização que está a ser levado a cabo. “É um feito histórico“, sublinhou Maria do Rosário Palma Ramalho, numa audição parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2026.

Perante os deputados, a governante defendeu que o programa “Primeiro pessoas” é “aplicar a tecnologia ao serviço das pessoas. “Quer dizer que as pessoas passaram a poder fazer online, em vez de ir para as filas“, afirmou Palma Ramalho.

Entre as várias medidas previstas nesse programa, a ministra da tutela destacou que “há um conjunto de declarações que hoje podem ser obtidas online“, o que já foi feito por 800 mil pessoas, indicou.

“Os pagamentos passaram a poder ser feitos por IBAN virtual, MB Way e até na própria app mobile da Segurança Social, o que significou a retirada de 170 mil pessoas dos balcões. Introduzimos canais de prova, como o recurso à biometria, para o levantamento do NISSS e para a realização da prova de vida pelos pensionistas que vivem no estrangeiro. Já retirou 2,5 mil pessoas do balcão. Introduzimos o novo simulador de prestações sociais”, enumerou Palma Ramalho.

E considerou que, “o que está a acontecer na Segurança Social é uma verdadeira revolução silenciosa“.

(Notícia em atualização)