MFE nomeou o seu diretor financeiro como CEO da alemã ProSiebenSat.1

O grupo MFE, que está a negociar com a Impresa, apostou no seu diretor financeiro para liderar a segunda maior televisão privada alemã, onde adquiriu recentemente uma posição maioritária.

A italiana MFE – MediaForEurope nomeou Marco Giordani como CEO da ProSiebenSat.1, sucedendo assim a Bert Habets, que o irá acompanhar pelo menos até ao final do ano. O grupo da família Berlusconi aposta assim num nome de peso — que atuava como diretor financeiro do grupo desde 2000 — para liderar a segunda maior televisão privada alemã, onde os italianos passaram recentemente a ter uma participação maioritária.

O grupo MFE, recorde-se, está a negociar com a Impresa, dona da SIC e do Expresso, uma eventual entrada no grupo, mas até ao momento não haverá acordo fechado.

A nomeação de Marco Giordani “reforça o objetivo da empresa de acelerar ainda mais a sua transformação, com foco claro na excelência e uma posição de liderança no mercado de entretenimento. Traz ampla experiência operacional, sólida expertise financeira e muitos anos de experiência em liderança em organizações complexas”, diz Maria Kyriacou, presidente do Conselho de Supervisão da ProSiebenSat.1, citada em comunicado.

Já o grupo MFE adianta que “para salvaguardar a independência e a prossecução dos interesses da MFE e da ProSiebenSat e dos seus respetivos acionistas, serão avaliados quaisquer ajustes necessários à governação da empresa, a fim de garantir a adequação da estrutura organizacional e a continuidade dos negócios“, segundo se lê no comunicado onde o grupo anunciou a nomeação.

A recente aquisição da alemã ProSieben — das últimas aquisições do grupo MFE ––foi seguida muito de perto pelo Governo alemão, que mostrou preocupações relacionadas com uma eventual perda de independência jornalística e económica após a mudança de propriedade.

Mas a MFE garantiu querer preservar a independência editorial e a identidade nacional da ProSiebenSat.1, com conteúdos locais, depois de ter alcançado uma maioria de três quartos (75,61%), que lhe confere controlo e influência, mas para já continua a incerteza.

A MFE começou a investir na ProSiebenSat.1 em 2019. A Oferta Pública de Aquisição (OPA) foi lançada em março deste ano e o processo terminou em setembro. A operação tem uma avaliação implícita do grupo alemão em mais de 1,8 mil milhões de euros, tendo a oferta incluído uma parte em dinheiro e outra em ações da MFE.

Com maioria e controlo, a MFE fortaleceu a sua presença numa região muito importante da Europa de língua alemã (Alemanha, Áustria, Suíça), o que expande consideravelmente a sua base de audiência e potencial receita publicitária.