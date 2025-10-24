Saúde

Ministra da Saúde demite presidente do INEM. Luís Cabral na calha para suceder a Sérgio Janeiro

  • ECO
  • 9:45

Após pouco mais de um ano na liderança do INEM, em regime de substituição, Sérgio Janeiro foi afastado do cargo por Ana Paula Martins. Luís Cabral deve ser o substituto, mas já está a ser contestado.

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, demitiu o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Janeiro, que estava no cargo há pouco mais de um ano em regime de substituição. Para o seu lugar deve ser apontado Luís Cabral.

Segundo a SIC, que está a avançar com a notícia, a comunicação da saída do conselho diretivo do instituto foi comunicada pela governante numa reunião realizada na noite de quinta-feira.

Por outro lado, Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores para a presidência do INEM deve ser anunciado em breve como o substituto. No entanto, a escolha está a gerar contestação devido às falhas no sistema de emergência médica dos Açores, semelhantes às do INEM.

De acordo com a estação televisiva, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar já terá mesmo pedido ao Governo para reavaliar a nomeação de Luís Cabral.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministra da Saúde demite presidente do INEM. Luís Cabral na calha para suceder a Sérgio Janeiro

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.