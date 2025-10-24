Ministra da Saúde demite presidente do INEM. Luís Cabral na calha para suceder a Sérgio Janeiro
Após pouco mais de um ano na liderança do INEM, em regime de substituição, Sérgio Janeiro foi afastado do cargo por Ana Paula Martins. Luís Cabral deve ser o substituto, mas já está a ser contestado.
A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, demitiu o presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Sérgio Janeiro, que estava no cargo há pouco mais de um ano em regime de substituição. Para o seu lugar deve ser apontado Luís Cabral.
Segundo a SIC, que está a avançar com a notícia, a comunicação da saída do conselho diretivo do instituto foi comunicada pela governante numa reunião realizada na noite de quinta-feira.
Por outro lado, Luís Cabral, antigo secretário regional da Saúde dos Açores para a presidência do INEM deve ser anunciado em breve como o substituto. No entanto, a escolha está a gerar contestação devido às falhas no sistema de emergência médica dos Açores, semelhantes às do INEM.
De acordo com a estação televisiva, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar já terá mesmo pedido ao Governo para reavaliar a nomeação de Luís Cabral.
