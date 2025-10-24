Direto Miranda Sarmento defende Orçamento do Estado para 2026 no Parlamento. Acompanhe aqui
Deputados vão confrontar o ministro com a margem que poderá estar escondida na reversão do desconto do ISP. Excedente, despesa pública e folga para pensões serão outros dos dossiês em cima da mesa.
O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai esta sexta-feira ao Parlamento defender a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue no passado dia 10 de outubro.
Arranca assim formalmente o processo do debate com os deputados, e será no Parlamento que o ministro da tutela, acompanhado pelos seus secretários de Estado, terá de apresentar e justificar a sua estratégia económica e orçamental. Deputados vão confrontar o ministro com a margem que poderá estar escondida na reversão do desconto do ISP. Excedente, despesa pública e folga para pensões serão outros dos dossiês em cima da mesa.
Assine o ECO Premium
No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.
De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.
Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.
Comentários ({{ total }})
Miranda Sarmento defende Orçamento do Estado para 2026 no Parlamento. Acompanhe aqui
{{ noCommentsLabel }}