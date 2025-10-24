Orçamento do Estado 2026

Direto Miranda Sarmento defende Orçamento do Estado para 2026 no Parlamento. Acompanhe aqui

Deputados vão confrontar o ministro com a margem que poderá estar escondida na reversão do desconto do ISP. Excedente, despesa pública e folga para pensões serão outros dos dossiês em cima da mesa.

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai esta sexta-feira ao Parlamento defender a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue no passado dia 10 de outubro.

Arranca assim formalmente o processo do debate com os deputados, e será no Parlamento que o ministro da tutela, acompanhado pelos seus secretários de Estado, terá de apresentar e justificar a sua estratégia económica e orçamental. Deputados vão confrontar o ministro com a margem que poderá estar escondida na reversão do desconto do ISP. Excedente, despesa pública e folga para pensões serão outros dos dossiês em cima da mesa.

Guia de bolso para seguir a audição de Sarmento sobre o OE

Ânia Ataíde, Salomé Pinto,

Ministro das Finanças defende esta sexta-feira o Orçamento do Estado no Parlamento. Das previsões económicas e orçamentais às dúvidas das instituições, leia o guia para a audição.