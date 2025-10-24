Miranda Sarmento defende Orçamento do Estado para 2026 no Parlamento. Acompanhe aqui

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, vai esta sexta-feira ao Parlamento defender a proposta do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), entregue no passado dia 10 de outubro.

Arranca assim formalmente o processo do debate com os deputados, e será no Parlamento que o ministro da tutela, acompanhado pelos seus secretários de Estado, terá de apresentar e justificar a sua estratégia económica e orçamental. Deputados vão confrontar o ministro com a margem que poderá estar escondida na reversão do desconto do ISP. Excedente, despesa pública e folga para pensões serão outros dos dossiês em cima da mesa.