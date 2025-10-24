Advocatus

PLMJ assessora Oxy Capital na compra de 25% da Brasmar

A equipa da PLMJ que assessorou a Oxy Capital na aquisição de uma participação de perto de 25% na Brasmar foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Duarte Schmidt Lino.

A PLMJ assessorou a Oxy Capital na aquisição de uma participação de perto de 25% na Brasmar, empresa portuguesa na área dos produtos do mar ultracongelados e refrigerados.

A equipa da PLMJ envolvida na operação foi liderada pelo sócio de Corporate M&A Duarte Schmidt Lino e contou com a participação dos advogados da mesma área Beatriz Veiga Santos, Rita Pereira Jardim e Valéria Correia Ferreira.

A operação contou ainda com a colaboração das áreas de Bancário e Financeiro e Mercado de Capitais, com Rita Romão, Pedro de Almeida Fernandes e Francisca Ramos Franco, de Fiscal, com Carolina Campos Dias, e Direito da União Europeia e Concorrência, com Martim Valente e Rodrigo Policarpo.

A entrada da Oxy Capital será através da sociedade Prateado Reluzente. A Brasmar é uma das maiores empresas portuguesas na área dos produtos do mar ultracongelados e refrigerados, com atividade centrada na importação, transformação, congelação e comercialização de pescado, marisco, cefalópodes e bacalhau.

