Porsche fecha terceiro trimestre com prejuízo de 966 milhões
A Porsche foi apanhada pela crise que está a assombrar o setor automóvel, com o diretor financeiro a estimar que tarifas dos EUA tenham um impacto de cerca de 700 milhões de euros.
A Porsche encerrou o terceiro trimestre do ano com um prejuízo de 966 milhões de euros, um número que contrasta com o lucro de 974 milhões de euros no mesmo período do ano passado.
O prejuízo é justificado pela guerra comercial e pelos elevados custos na transição para veículos elétricos. O administrador financeiro da Porsche, Jochen Breckner, estima que as tarifas dos EUA tenham um impacto de cerca de 700 milhões de euros em 2025, avança a Reuters.
O diretor financeiro da Porsche disse que os preços da Porsche vão aumentar ainda mais nos EUA nos próximos meses, à medida que a empresa direciona os custos das tarifas para os consumidores.
“Esperamos que 2025 seja o ponto mais baixo que antecede uma melhora notável para a Porsche a partir de 2026”, disse Breckner.
Na semana passada, a Porsche confirmou que Oliver Blume deixará o cargo de CEO da marca, que será ocupado por Michael Leiters. Ainda no plano de reestruturação está a redução de 1.900 postos de trabalho nos próximos anos, a somar às duas mil demissões de trabalhadores temporários este ano.
