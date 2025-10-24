Empresas

Porsche fecha terceiro trimestre com prejuízo de 966 milhões

  • ECO
  • 19:45

A Porsche foi apanhada pela crise que está a assombrar o setor automóvel, com o diretor financeiro a estimar que tarifas dos EUA tenham um impacto de cerca de 700 milhões de euros.

A Porsche encerrou o terceiro trimestre do ano com um prejuízo de 966 milhões de euros, um número que contrasta com o lucro de 974 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

O prejuízo é justificado pela guerra comercial e pelos elevados custos na transição para veículos elétricos. O administrador financeiro da Porsche, Jochen Breckner, estima que as tarifas dos EUA tenham um impacto de cerca de 700 milhões de euros em 2025, avança a Reuters.

O diretor financeiro da Porsche disse que os preços da Porsche vão aumentar ainda mais nos EUA nos próximos meses, à medida que a empresa direciona os custos das tarifas para os consumidores.

“Esperamos que 2025 seja o ponto mais baixo que antecede uma melhora notável para a Porsche a partir de 2026”, disse Breckner.

Na semana passada, a Porsche confirmou que Oliver Blume deixará o cargo de CEO da marca, que será ocupado por Michael Leiters. Ainda no plano de reestruturação está a redução de 1.900 postos de trabalho nos próximos anos, a somar às duas mil demissões de trabalhadores temporários este ano.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Porsche fecha terceiro trimestre com prejuízo de 966 milhões

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Porsche Taycan 4 CT: Elegância com o coração de um foguete

Luís Leitão,

A elegância silenciosa deste elétrico do cavalo de Stuttgart prova que a adrenalina não precisa de gasolina quando a engenharia decide desafiar a física com classe e 610 Nm de binário.