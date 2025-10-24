Porsche fecha terceiro trimestre com prejuízo de 966 milhões

A Porsche encerrou o terceiro trimestre do ano com um prejuízo de 966 milhões de euros, um número que contrasta com o lucro de 974 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

O prejuízo é justificado pela guerra comercial e pelos elevados custos na transição para veículos elétricos. O administrador financeiro da Porsche, Jochen Breckner, estima que as tarifas dos EUA tenham um impacto de cerca de 700 milhões de euros em 2025, avança a Reuters.

O diretor financeiro da Porsche disse que os preços da Porsche vão aumentar ainda mais nos EUA nos próximos meses, à medida que a empresa direciona os custos das tarifas para os consumidores.

“Esperamos que 2025 seja o ponto mais baixo que antecede uma melhora notável para a Porsche a partir de 2026”, disse Breckner.

Na semana passada, a Porsche confirmou que Oliver Blume deixará o cargo de CEO da marca, que será ocupado por Michael Leiters. Ainda no plano de reestruturação está a redução de 1.900 postos de trabalho nos próximos anos, a somar às duas mil demissões de trabalhadores temporários este ano.