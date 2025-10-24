Produtores de Armamar vendem 20 toneladas na Feira da Maçã com mais de 30 mil visitantes

Vinte toneladas de maçã vendidas e mais de 30 mil visitantes. É este o balanço da Feira da Maçã de Armamar, concelho que ostenta o título de “Capital da Maçã de Montanha” e, desde 2008, celebra o “extraordinário potencial agrícola” e a identidade deste território. E que contribui para a dinamização económica desta Região Demarcada do Douro.

“O balanço é extremamente positivo. A Feira da Maçã é uma montra do melhor que Armamar tem para oferecer — o fruto, as pessoas e o território“, começa por afirmar Cláudia Damião, vereadora do município duriense que organiza o certame juntamente com a Associação de Fruticultores de Armamar.

A Feira de Armamar, que já vai na 18.ª edição, voltou a superar as melhores expectativas nesta edição de 2025, que decorreu entre 17 e 19 de outubro, afirma a vereadora. Este é um evento que já faz parte do calendário regional com um programa onde se destacam as jornadas técnicas da Associação de Fruticultores de Armamar, além de momentos de animação e gastronomia.

Em pleno Património Mundial pela Unesco, com uma paisagem desenhada por socalcos de vinhas, os agricultores cultivam a maça de montanha a uma cota entre os 500 e 800 metros de altitude. Este fruto apresenta características únicas que são um chamariz: “um sabor intenso, aroma inconfundível e textura crocante”, descreve o município.

Todos os anos, os pomares de Armamar produzem cerca de 90.000 toneladas de maçã, “fruto de um investimento contínuo em inovação agrícola e sustentabilidade”, contabiliza a autarquia.

A marca “Armamar, Capital da Maçã de Montanha” posiciona o concelho nos mercados nacional e internacional, contribuindo para a dinamização económica do território localizado no Alto Douro Vinhateiro.