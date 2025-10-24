Agricultura

Produtores de Armamar vendem 20 toneladas na Feira da Maçã com mais de 30 mil visitantes

Todos os anos, os pomares de Armamar produzem 90 mil toneladas de maçã, dinamizando a economia da região vinhateira do Douro. Evento recebeu mais de 30 mil visitantes na edição deste ano.

Vinte toneladas de maçã vendidas e mais de 30 mil visitantes. É este o balanço da Feira da Maçã de Armamar, concelho que ostenta o título de “Capital da Maçã de Montanha” e, desde 2008, celebra o “extraordinário potencial agrícola” e a identidade deste território. E que contribui para a dinamização económica desta Região Demarcada do Douro.

“O balanço é extremamente positivo. A Feira da Maçã é uma montra do melhor que Armamar tem para oferecer — o fruto, as pessoas e o território“, começa por afirmar Cláudia Damião, vereadora do município duriense que organiza o certame juntamente com a Associação de Fruticultores de Armamar.

A Feira de Armamar, que já vai na 18.ª edição, voltou a superar as melhores expectativas nesta edição de 2025, que decorreu entre 17 e 19 de outubro, afirma a vereadora. Este é um evento que já faz parte do calendário regional com um programa onde se destacam as jornadas técnicas da Associação de Fruticultores de Armamar, além de momentos de animação e gastronomia.

Em pleno Património Mundial pela Unesco, com uma paisagem desenhada por socalcos de vinhas, os agricultores cultivam a maça de montanha a uma cota entre os 500 e 800 metros de altitude. Este fruto apresenta características únicas que são um chamariz: “um sabor intenso, aroma inconfundível e textura crocante”, descreve o município.

Todos os anos, os pomares de Armamar produzem cerca de 90.000 toneladas de maçã, “fruto de um investimento contínuo em inovação agrícola e sustentabilidade”, contabiliza a autarquia.

A marca “Armamar, Capital da Maçã de Montanha” posiciona o concelho nos mercados nacional e internacional, contribuindo para a dinamização económica do território localizado no Alto Douro Vinhateiro.

