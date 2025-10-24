Quase um milhão à espera de consulta hospitalar, mais de metade acima do tempo máximo

Quase um milhão de pessoas esperavam por uma primeira consulta nos hospitais públicos no final de junho, mais de metade para além dos tempos máximos de resposta previstos, adiantou hoje a Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

A conclusão consta da monitorização da ERS aos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro semestre de 2025, que concluiu que, no final de junho deste ano, 974.770 utentes aguardavam por uma primeira consulta nos hospitais públicos, mais 25,6% do que no primeiro semestre de 2024.

Estes dados não incluem as consultas oncológicas e de cardiologia, que são analisadas de forma autónoma pela ERS, por terem tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) específicos.

Do total de pessoas que estavam a aguardar por uma consulta de especialidade num hospital do SNS no final do primeiro semestre, 56,6% já tinha uma espera superior ao TMRG, apontou a ERS.

Nos primeiros seis meses deste ano, foram realizadas 724.224 primeiras consultas de especialidade hospitalar, 94,1% das quais em hospitais públicos, que registaram um aumento de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024.

Do total de utentes atendidos em primeira consulta de especialidade nos hospitais públicos, 51,6% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite estabelecido para a sua prioridade, percentagem de incumprimento que se manteve inalterada face ao primeiro semestre de 2024, avançou a monitorização.

Já em relação à oncologia, os dados da ERS indicam que, entre janeiro e junho de 2025, foram realizadas 19.014 primeiras consultas com suspeita ou confirmação de doença oncológica nos hospitais públicos, um aumento de atividade de 6,9% face ao mesmo período de 2024.

“Do total de utentes atendidos em primeira consulta com suspeita ou confirmação de doença oncológica em hospitais públicos, 57,9% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite legalmente estabelecido para o seu nível de prioridade”, alertou a ERS.

No final do semestre havia 4.944 utentes a aguardar primeira consulta oncológica — 4.933 em hospitais públicos e 11 em hospitais protocolados –, o que corresponde a uma diminuição de 30,8% no número de utentes na lista de espera face ao primeiro semestre de 2024.

Quanto à cardiologia, no primeiro semestre de 2025, foram realizadas 23.618 primeiras consultas, quase todas no SNS, e que representaram aumento de 75,8%.

No entanto, do total de doentes atendidos, 87,4% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite legalmente estabelecido para o seu nível de prioridade, um aumento de 1,9 pontos percentuais face ao incumprimento registado no primeiro semestre de 2024.

Lista de espera para cirurgia oncológica aumenta 4,7% e ultrapassa os 7.500 doentes

Mais de 7.500 pessoas aguardavam uma cirurgia oncológica no final de junho, a grande maioria nos hospitais públicos, que apresentaram um aumento da lista de espera de 4,7%, avançou hoje a Entidade Reguladora da Saúde (ERS).

Os dados constam da monitorização aos tempos de espera no Serviço Nacional de Saúde (SNS) no primeiro semestre de 2025, que concluiu que, em 30 de junho, um total de 7.538 utentes aguardavam por uma cirurgia oncológica programada, 7.468 dos quais no setor público.

Quando comparado com igual período de 2024, verificou-se um crescimento de 4,7% no número de utentes que esperavam para serem operados, que se deveu ao aumento da lista de espera nos hospitais públicos e protocolados, adiantou a ERS.

Segundo o regulador, 16,3% dos doentes que aguardavam uma cirurgia no final do primeiro semestre viram os tempos máximos de resposta garantidos (TMRG) ultrapassados, o que correspondeu a uma ligeira redução de 0,4 pontos percentuais em relação a 2024.

Os dados da ERS indicam ainda que, ao longo do primeiro semestre de 2025, foram realizadas 37.195 cirurgias oncológicas, 92,6% das quais em unidades de saúde públicas, um aumento da atividade global de 6,9%.

O relatório, que analisa os dados das cirurgias oncológicas de forma separada das restantes cirurgias, porque têm TMGR específicos, refere que este crescimento da atividade cirúrgica dos hospitais públicos poderá ser justificado pelo regime excecional de incentivos para a redução listas de espera dos utentes com suspeita ou confirmação de cancro, fora dos TMRG.

Do total de utentes submetidos a cirurgias no primeiro semestre de 2025 nos hospitais do SNS, 19,5% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite legalmente estabelecido para o seu nível de prioridade oncológica.

Em relação às restantes cirurgias – excluindo as oncológicas e cardíacas -, a ERS apurou que em 30 de junho de 2025 havia 200.307 utentes em lista de espera, 192.209 (96%) dos quais aguardavam nos hospitais do setor público, 3.593 (1,8%) em hospitais protocolados e 4.505 (2,2%) em hospitais de destino, que incluem unidades dos setores privado e social com convenção no âmbito do Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia (SIGIC).

Em relação ao mesmo período de 2024, registou-se uma diminuição de 2,8% no número total de utentes em espera, justificada pela diminuição da lista de espera nos hospitais públicos (2,5%) e nos hospitais protocolados (22,6%).

Os hospitais protocolados são os que têm contrato com o SNS para a realização de primeiras consultas e que, por isso, são considerados hospitais de origem para os utentes que constam da lista de inscritos para cirurgia, devendo garantir o cumprimento dos TMRG.

Segundo a ERS, nos primeiros seis meses deste ano, foram realizadas 334.339 cirurgias de várias especialidades, das quais 305.717 (91,4%) no SNS, 15.823 (4,7%) em hospitais protocolados e 12.7399 (3,8%) em hospitais de destino, mais 3,6% do que no mesmo período de 2024.

No total, foram cativados [aceites pelo utente e pelo hospital] 18,6% dos 68.780 vales-cirurgia e notas de transferência emitidos pelo SIGIC, menos 8,3 pontos percentuais do que em igual período do ano anterior, o que poderá dever-se à opção dos utentes em permanecer em lista de espera no hospital de origem pela relação de confiança estabelecida, entre outros fatores, refere a ERS.

Do total de utentes operados no primeiro semestre de 2025 nos hospitais público, 13,2% foram sujeitos a tempos de espera superiores ao limite definido para o seu nível prioridade.

Quanto à cardiologia, a ERS indicou que, nos primeiros seis meses de 2025, foram realizadas 4.904 cirurgias programadas, todas no SNS, com 32,7% dos doentes sujeitos a tempos de espera acima do previsto.

A 30 de junho, 2.437 utentes estavam à espera de uma cirurgia de cardiologia, 56,9% dos quais com um tempo superior ao limite legal estabelecido, referiu a entidade reguladora.