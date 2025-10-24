Requalificação de troço da EN2 nos distritos de Santarém e Portalegre vai custar 10 milhões

Num investimento de 10 milhões de euros, o Governo vai avançar com a requalificação do troço entre os quilómetros 425,0 e 467,9 da Estrada Nacional 2 (EN2), nos distritos de Santarém e Portalegre, que atravessa os concelhos de Abrantes, Ponte de Sor e Avis. O concurso público internacional será lançado em breve, anunciou esta sexta-feira o Ministério das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A intervenção, numa extensão de 43 quilómetros, visa “reforçar as condições de segurança e circulação, atendendo a que o atual estado de conservação [deste troço] é considerado insatisfatório“, destacou o Ministério num comunicado enviado às redações.

Esta medida integra um “vasto” caderno de encargos que resulta do périplo que o ministro das Infraestruturas e Habitação fez durante quatro dias, de Chaves a Faro, ao longo de 738 quilómetros na EN2, considerada a “espinha dorsal de Portugal”. Miguel Pinto Luz auscultou 35 autarcas ao longo do percurso e fez uma radiografia ao território.

Não basta dizer que temos de combater a interioridade. É preciso conhecer, ouvir os autarcas e os agentes locais para conhecer as suas necessidades e dificuldades. Miguel Pinto Luz Ministro das Infraestruturas e Habitação

“Não basta dizer que temos de combater a interioridade. É preciso conhecer, ouvir os autarcas e os agentes locais para conhecer as suas necessidades e dificuldades”, assinalou o ministro à margem deste percurso que contemplou a inauguração da rotunda EN2 em Faro, para assinalar os 80 anos da abertura desta estrada.

Além da intervenção no troço nos distritos de Santarém e Portalegre, o Governo autorizou ainda a Infraestruturas de Portugal (IP) a realizar um levantamento técnico exaustivo das necessidades da EN2, com vista à “melhoria das condições de segurança do traçado e à requalificação dos marcos e bermas. Este levantamento visa ainda a criação de parques para autocaravanas e motards e outras zonas de descanso, a melhoria da sinalética informativa para destacar a oferta cultural, patrimonial e gastronómica de cada concelho, em conjunto com o Turismo de Portugal.

Do caderno de encargos consta ainda a reposição da plataforma rodoviária ao quilómetro 710 da EN2, em São Brás de Alportel, no distrito de Faro, “na sequência do abatimento do pavimento provocado por fenómenos geotécnicos associados às intempéries registados no inverno passado”.

Ao ministro os autarcas manifestaram um conjunto de preocupações, nomeadamente a “necessidade de uma decisão quanto ao traçado do IP3 em perfil de autoestrada entre Coimbra Mortágua” e a construção de um acesso da A2 ao futuro heliporto de serviço de emergência de Vila de Rei.

“Na zona do Médio Tejo foi destacada a necessidade de requalificação do IC9, já contemplada na resolução do Conselho de Ministros de 20 de março” deste ano, assim como a extensão da ferrovia e melhoramento das estações ferroviárias e a requalificação da Barragem do Lapão, detalhou o Ministério na mesma nota.

“Hoje, ao terminar esta viagem pela Nacional 2, reafirmo uma convicção: não basta ligar estradas. Temos de ligar vidas, oportunidades e igualdade de acesso. À educação, à saúde e à habitação”, notou o governante.