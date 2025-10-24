ULS de Coimbra lança concurso de 450 mil euros para substituir parque informático

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra lançou um procedimento para a aquisição de 600 computadores de secretária, no valor de 450 mil euros, de acordo com o concurso publicado em Diário da República. O concurso, publicado na quinta-feira, está dividido em dois lotes, de 225 mil euros cada, sem IVA.

“O procedimento tem como objetivo substituir o parque informático que já se encontra em fim de vida útil, garantindo que os serviços mantêm condições adequadas de desempenho e segurança”, disse à agência Lusa fonte do gabinete de comunicação da ULS de Coimbra. Esta renovação, segundo a fonte, faz parte do programa mais alargado de modernização digital que aquela estrutura está a executar.

“A atualização do hardware é também uma medida de proteção dos postos de trabalho no domínio da cibersegurança, permitindo aplicar políticas mais robustas de gestão, encriptação e autenticação, de acordo com os padrões exigidos atualmente no setor da saúde”, referiu.

A ULS de Coimbra salientou ainda que os novos equipamentos vão permitir “um desempenho mais estável, menos falhas, maior eficiência energética e melhor integração com as plataformas colaborativas e de inovação digital” que têm sido introduzidas.

As propostas devem ser apresentadas até 25 de novembro e o prazo de entrega é de 60 dias após a consignação do contrato.