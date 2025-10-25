Daniela Braga desafia Europa a agir já na corrida da IA

Daniela Braga, CEO da Defined.ai, subscreveu a declaração europeia dos CEO sobre inteligência artificial (IA) e tecnologia crítica, que se traduz, disse em declarações à Lusa, num “pedido por resultados concretos”.

“Esta iniciativa é um apelo à ação europeia num momento em que a aposta global em inteligência artificial e nas tecnologias críticas avança a uma velocidade sem precedentes”, afirmou Daniela Braga, sublinhando ainda que “é reforçar a importância de a União Europeia se reafirmar como um ‘player’ relevante e competitivo nestes setores”.

A fundadora da Defined.ai referiu também que, na Europa, “existe talento, investigação de excelência e uma forte capacidade de inovação por parte das empresas”. Agora, “o que falta é escala e uma estratégia verdadeiramente concertada que una o setor público e o privado nesta transformação”, referiu, apontando que, “mais do que um apelo, esta declaração traduz-se num pedido por resultados concretos”.

Espero que este movimento abra também espaço para um diálogo direto com a presidente [da Comissão Europeia] Ursula von der Leyen, de forma a discutir os pontos centrais desta carta: a criação de um verdadeiro mercado único digital, um ambiente regulatório mais ágil e investimentos europeus coordenados, ambiciosos e escaláveis. Daniela Braga CEO da Defined.ai

Ou seja, “é fundamental que isso aconteça nos próximos três anos para protegermos a soberania tecnológica e a competitividade europeia num contexto global cada vez mais exigente”, argumentou Daniela Braga.

“Da minha parte, espero que este movimento abra também espaço para um diálogo direto com a presidente [da Comissão Europeia] Ursula von der Leyen, de forma a discutir os pontos centrais desta carta: a criação de um verdadeiro mercado único digital, um ambiente regulatório mais ágil e investimentos europeus coordenados, ambiciosos e escaláveis”, rematou a empreendedora.

Na declaração europeia, os CEO das principais empresas europeias de digitalização e tecnologia afirmam apoiar a direção definida pela Comissão Europeia para completar o mercado único e fazer investimentos ousados e escaláveis na União Europeia. “Agora, um ano após o relatório Draghi, apelamos a uma nova e ambiciosa parceria entre partes interessadas públicas e privadas para restaurar a competitividade e segurança global da Europa”, lê-se no documento.

“A nossa futura prosperidade, soberania tecnológica e resiliência coletiva dependem da capacidade da Europa de escalar e liderar em inteligência artificial e tecnologias críticas, enquanto se mantém engajada com os mercados globais”, mas “precisamos de ações decisivas e resultados nos próximos um a três anos”, dizem.

Os subscritores apontam que entre 2008 e 2021 perto de 30% dos unicórnios europeus deslocalizaram as suas sedes, principalmente para os EUA. “A Europa enfrenta um défice anual de investimento de 800 mil milhões de euros. Nenhuma empresa da UE avaliada em mais de 100 mil milhões de euros foi fundada nos últimos 50 anos”, salientam.

“Acreditamos que a direção definida por esta Comissão é correta e deve ser mantida e acelerada com um compromisso e investimentos digitais mais fortes”, até porque “a Europa tem o que é preciso: talento e empresas de classe mundial e liderança em tecnologias-chave — desde a conectividade, automação industrial, cibersegurança, gestão quântica e energética até à tecnologia de drones, IA, tecnologia de saúde e satélites”. Contudo, “falta-nos um mercado europeu unificado”.

Como líderes do setor, “estamos prontos para investir no futuro digital da Europa, liderar a nossa segurança e impulsionar a nossa transformação digital e verde. Estamos preparados para colaborar em projetos digitais que criem uma procura real de mercado e resiliência, e apoiar reformas regulamentares rápidas que simplifiquem e harmonizem as condições empresariais e impulsionem a competitividade da Europa”, sublinham.

“Façamos da Europa o sítio ideal para inovar e escalar, providenciando as condições necessárias para as nossas empresas. Este é o momento da Europa para a IA e a tecnologia. Atuemos em conjunto. Se escalarmos – lideramos – e teremos sucesso na Europa”, rematam.

Entre os CEO que subscreveram até agora o documento estão os presidentes executivos da SAP (Christian Klein), Nokia (Justin Hotard) ou Schneider Electric (Olivier Blum), entre outros. A declaração também é subscrito por líderes de associações nacionais, entre os quais o diretor-geral da AGEFE, Daniel Ribeiro.