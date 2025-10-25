ECO Quiz

ECO Quiz. Gouveia e Melo considera que Portugal tem Estado a mais?

  • Tiago Lopes
  • 15:46

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?

O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, iniciou um ciclo de debates pelo país, e começou pela economia. Em entrevista exclusiva ao ECO, Gouveia e Melo disse que “sem desenvolvimento económico, o que vamos distribuir é pobreza, não é riqueza. Precisamos de desenvolver uma economia de maior valor acrescentado e herdámos um modelo que ainda não conseguimos transformar, o modelo de uma economia de mão-de-obra barata“.

O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

ECO Quiz. Gouveia e Melo considera que Portugal tem Estado a mais?

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

ECO Quiz. Portugal tem Estado a mais?

Tiago Lopes,

Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?