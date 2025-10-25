ECO Quiz. Gouveia e Melo considera que Portugal tem Estado a mais?
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
O candidato à Presidência da República, Henrique Gouveia e Melo, iniciou um ciclo de debates pelo país, e começou pela economia. Em entrevista exclusiva ao ECO, Gouveia e Melo disse que “sem desenvolvimento económico, o que vamos distribuir é pobreza, não é riqueza. Precisamos de desenvolver uma economia de maior valor acrescentado e herdámos um modelo que ainda não conseguimos transformar, o modelo de uma economia de mão-de-obra barata“.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
