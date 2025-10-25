Ferrari transforma o lendário 499P num ativo cripto de luxo

A Ferrari está a explorar novos territórios ao combinar o mundo das criptoativos com a inteligência artificial numa iniciativa comercial inédita. A marca italiana planeia lançar um token digital exclusivo que permitirá aos seus clientes mais abastados participar num leilão para adquirir o lendário Ferrari 499P, o carro de resistência que conquistou três títulos consecutivos em Le Mans.

Esta estratégia da empresa italiana liderada por Benedetto Vigna representa uma tentativa de captar a crescente riqueza dos jovens empresários tecnológicos, numa altura em que os investimentos em inteligência artificial e centros de dados continuam a impulsionar os mercados globais.

A Ferrari, cujas ações negocaidas na praça de Milão afundam 13,5% desde o arranque do ano, está a colaborar com a fintech italiana Conio para desenvolver o “Token Ferrari 499P”, destinado especificamente aos membros do seu Hyperclub — um grupo seleto de apenas 100 clientes com particular paixão pelas corridas de resistência.

Este token permitirá transações entre membros e licitações pelo modelo de corrida, com estreia prevista para coincidir com o início da temporada de 2027 do Campeonato Mundial de Resistência. “Trata-se de reforçar o sentimento de pertença entre os nossos clientes mais fiéis”, explicou Enrico Galliera, diretor de marketing e comercial da Ferrari à Reuters.

A iniciativa reflete uma tendência crescente entre as marcas de luxo que procuram acesso à riqueza em expansão dos jovens empreendedores tecnológicos. Mas o token da Ferrari ainda necessitará de tempo para se tornar realidade, com a Conio a solicitar licenciamento sob a nova regulamentação europeia de criptoativos.

Este não é o primeiro passo da Ferrari no universo dos criptoativos. A empresa iniciou a aceitação de Bitcoin, Ethereum e USDC para compras de veículos nos EUA há dois anos, expandindo posteriormente o serviço para os concessionários europeus. A iniciativa europeia foi anunciada em julho de 2024, com a maioria dos concessionários já tendo adotado ou estando em processo de adoção do novo sistema de pagamento.

O sucesso contínuo em Le Mans

O Ferrari 499P, protagonista desta iniciativa com criptoativos, representa um dos capítulos mais bem-sucedidos da história recente da marca nas competições de resistência. Após meio século de ausência da competição de topo das 24 Horas de Le Mans, a Ferrari regressou de forma triunfal em 2023, conquistando a vitória na sua primeira tentativa após o regresso.

O domínio manteve-se em 2024, consolidando a supremacia do 499P numa das provas automobilísticas mais prestigiadas do mundo. Este regresso à competição representa não apenas uma vitória desportiva, mas também uma demonstração da capacidade tecnológica da Ferrari em desenvolver sistemas híbridos de alto desempenho.

Do ponto de vista técnico, o 499P combina um motor V6 biturbo de 3.0 litros com um sistema híbrido sofisticado de 120 graus, uma configuração que permite extrair o máximo rendimento tanto em termos de potência como de eficiência energética. Esta tecnologia desenvolvida para a competição tem uma função estratégica: serve como laboratório de testes para soluções que, posteriormente são transferidas para os veículos de estrada da marca.

A ligação entre as pistas e a produção em série tornou-se evidente com o lançamento do F80, o mais recente supercarro da Ferrari. Este modelo incorpora diretamente a herança tecnológica do 499P, utilizando o mesmo motor V6 biturbo de 3.0 litros e um sistema híbrido de até 800V, desenvolvido, testado e fabricado integralmente pela Ferrari. Com 1.200 cavalos de potência combinada, representa o Ferrari de estrada mais potente de sempre, uma ponte direta entre o sucesso em Le Mans e a inovação comercial.

O valor simbólico e técnico do 499P explica a escolha deste modelo específico para o leilão baseado em criptoativos. Trata-se de um carro que não só conquistou vitórias, mas que representa a capacidade da Ferrari em competir ao mais alto nível após décadas de ausência, tornando-o particularmente apelativo para os colecionadores mais exigentes.