Ferrari transforma o lendário 499P num ativo cripto de luxo

 Luís Leitão,

Ferrari mistura luxo e criptoativos num leilão digital do mítico 499P, que conquistou três títulos consecutivos em Le Mans, que promete agitar milionários e colecionadores.

A Ferrari está a explorar novos territórios ao combinar o mundo das criptoativos com a inteligência artificial numa iniciativa comercial inédita. A marca italiana planeia lançar um token digital exclusivo que permitirá aos seus clientes mais abastados participar num leilão para adquirir o lendário Ferrari 499P, o carro de resistência que conquistou três títulos consecutivos em Le Mans.

Esta estratégia da empresa italiana liderada por Benedetto Vigna representa uma tentativa de captar a crescente riqueza dos jovens empresários tecnológicos, numa altura em que os investimentos em inteligência artificial e centros de dados continuam a impulsionar os mercados globais.

A Ferrari, cujas ações negocaidas na praça de Milão afundam 13,5% desde o arranque do ano, está a colaborar com a fintech italiana Conio para desenvolver o “Token Ferrari 499P”, destinado especificamente aos membros do seu Hyperclub — um grupo seleto de apenas 100 clientes com particular paixão pelas corridas de resistência.

Este token permitirá transações entre membros e licitações pelo modelo de corrida, com estreia prevista para coincidir com o início da temporada de 2027 do Campeonato Mundial de Resistência. “Trata-se de reforçar o sentimento de pertença entre os nossos clientes mais fiéis”, explicou Enrico Galliera, diretor de marketing e comercial da Ferrari à Reuters.

A iniciativa reflete uma tendência crescente entre as marcas de luxo que procuram acesso à riqueza em expansão dos jovens empreendedores tecnológicos. Mas o token da Ferrari ainda necessitará de tempo para se tornar realidade, com a Conio a solicitar licenciamento sob a nova regulamentação europeia de criptoativos.

Este não é o primeiro passo da Ferrari no universo dos criptoativos. A empresa iniciou a aceitação de Bitcoin, Ethereum e USDC para compras de veículos nos EUA há dois anos, expandindo posteriormente o serviço para os concessionários europeus. A iniciativa europeia foi anunciada em julho de 2024, com a maioria dos concessionários já tendo adotado ou estando em processo de adoção do novo sistema de pagamento.

Ferrari 499P no circuito de Portimão numa das duas sessões de testes realizados na pista portuguesa entre o outono e o inverno de 2023, em preparação para o Campeonato Mundial de Resistência da FIA de 2023.

O sucesso contínuo em Le Mans

O Ferrari 499P, protagonista desta iniciativa com criptoativos, representa um dos capítulos mais bem-sucedidos da história recente da marca nas competições de resistência. Após meio século de ausência da competição de topo das 24 Horas de Le Mans, a Ferrari regressou de forma triunfal em 2023, conquistando a vitória na sua primeira tentativa após o regresso.

O domínio manteve-se em 2024, consolidando a supremacia do 499P numa das provas automobilísticas mais prestigiadas do mundo. Este regresso à competição representa não apenas uma vitória desportiva, mas também uma demonstração da capacidade tecnológica da Ferrari em desenvolver sistemas híbridos de alto desempenho.

Do ponto de vista técnico, o 499P combina um motor V6 biturbo de 3.0 litros com um sistema híbrido sofisticado de 120 graus, uma configuração que permite extrair o máximo rendimento tanto em termos de potência como de eficiência energética. Esta tecnologia desenvolvida para a competição tem uma função estratégica: serve como laboratório de testes para soluções que, posteriormente são transferidas para os veículos de estrada da marca.

A ligação entre as pistas e a produção em série tornou-se evidente com o lançamento do F80, o mais recente supercarro da Ferrari. Este modelo incorpora diretamente a herança tecnológica do 499P, utilizando o mesmo motor V6 biturbo de 3.0 litros e um sistema híbrido de até 800V, desenvolvido, testado e fabricado integralmente pela Ferrari. Com 1.200 cavalos de potência combinada, representa o Ferrari de estrada mais potente de sempre, uma ponte direta entre o sucesso em Le Mans e a inovação comercial.

O valor simbólico e técnico do 499P explica a escolha deste modelo específico para o leilão baseado em criptoativos. Trata-se de um carro que não só conquistou vitórias, mas que representa a capacidade da Ferrari em competir ao mais alto nível após décadas de ausência, tornando-o particularmente apelativo para os colecionadores mais exigentes.

