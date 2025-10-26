Seguradoras

CA Vida angariou mais de 126 mil euros na luta contra cancro da mama

  • ECO Seguros
  • 12:32

A seguradora foi a patrocinadora oficial da Corrida Sempre Mulher e o dinheiro angariado reverteu em prol da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

A seguradora vida do Grupo Crédito Agrícola, CA Vida, patrocinou a Corrida Sempre Mulher que teve lugar no Parque das Nações, em Lisboa, no passado domingo. Esta iniciativa solidária, contou com cerca de 12.000 participantes e angariou 126.265 euros a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

Pequeno-almoço Ecoseguros no Altis Ópera - 04MAR20
Susana Fava (CA Vida). “Queremos despertar a comunidade feminina para a problemática e neste sentido investimos numa ativação de marca forte.”Hugo Amaral/ECO

Desta forma, a seguradora reforçou o movimento “Levante os Braços por uma Boa Causa” para consciencializar as mulheres acerca da importância do autoexame e dos rastreios regulares.

“Estar presente nesta iniciativa é uma forma de reforçar o nosso compromisso com a causa, mas também de mostrar que estamos efetivamente ao lado de todas as mulheres nas várias corridas da vida”, sublinha a Diretora de Marketing da CA Vida, Susana Fava. “Para a CA Vida mais do que estar presente, queremos despertar a comunidade feminina para a problemática e neste sentido investimos numa ativação de marca forte, direcionada ao público feminino, que reforça não só a importância da prevenção, mas também a interação da CA Vida com os participantes”, conclui.

Participantes da Corrida Sempre Mulher dão o seu contributo para a luta contra o cancro da mama.

Este foi o 4º ano consecutivo em que a CA Vida foi dos seus patrocinadores oficiais da corrida, apelando à prevenção e deteção precoce do Cancro da Mama.

A Seguradora Vida do Grupo Crédito Agrícola ocupa a 12.ª posição no ranking das maiores seguradoras do país com um volume de negócios de 244 546 euros em 2024. As 37 seguradoras do ranking nacional são analisadas uma a uma pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

CA Vida angariou mais de 126 mil euros na luta contra cancro da mama

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

CA Vida apoia iniciativas contra o Cancro da Mama

ECO Seguros,

A seguradora vai patrocinar a "Corrida Sempre Mulher" no Parque das Nações, em Lisboa, e inaugurou também a Box CA Vida, um espaço interativo que promove o exercício físico e a vida saudável.