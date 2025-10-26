CA Vida angariou mais de 126 mil euros na luta contra cancro da mama

A seguradora vida do Grupo Crédito Agrícola, CA Vida, patrocinou a Corrida Sempre Mulher que teve lugar no Parque das Nações, em Lisboa, no passado domingo. Esta iniciativa solidária, contou com cerca de 12.000 participantes e angariou 126.265 euros a favor da Associação Portuguesa de Apoio à Mulher com Cancro da Mama.

Desta forma, a seguradora reforçou o movimento “Levante os Braços por uma Boa Causa” para consciencializar as mulheres acerca da importância do autoexame e dos rastreios regulares.

“Estar presente nesta iniciativa é uma forma de reforçar o nosso compromisso com a causa, mas também de mostrar que estamos efetivamente ao lado de todas as mulheres nas várias corridas da vida”, sublinha a Diretora de Marketing da CA Vida, Susana Fava. “Para a CA Vida mais do que estar presente, queremos despertar a comunidade feminina para a problemática e neste sentido investimos numa ativação de marca forte, direcionada ao público feminino, que reforça não só a importância da prevenção, mas também a interação da CA Vida com os participantes”, conclui.

Este foi o 4º ano consecutivo em que a CA Vida foi dos seus patrocinadores oficiais da corrida, apelando à prevenção e deteção precoce do Cancro da Mama.

A Seguradora Vida do Grupo Crédito Agrícola ocupa a 12.ª posição no ranking das maiores seguradoras do país com um volume de negócios de 244 546 euros em 2024. As 37 seguradoras do ranking nacional são analisadas uma a uma pelo ECOseguros com base no principal do seu relato extraído dos relatórios e contas.