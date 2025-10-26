É oficial. Rui Costa ganha primeira volta das eleições com 42,13%. Vai à segunda volta com Noronha Lopes

Rui Costa e João Noronha Lopes vão disputar a presidência do Benfica numa segunda volta, após serem os dois candidatos mais votados no ato eleitoral de sábado, anunciou o clube através do site oficial.

O presidente em exercício teve 42,13% das preferências e Noronha Lopes recebeu 30,26%, pelo que vão discutir a presidência com vista ao quadriénio 2025-2029 num segundo escrutínio, agendado para 8 de novembro, depois de nenhum dos seis concorrentes ter recolhido a maioria dos votos (mais de 50%) necessária para eleger o presidente à primeira volta.

Luís Filipe Vieira (13,86%), anterior presidente, João Diogo Manteigas (11,48%), Martim Mayer (2,10%) e Cristóvão Carvalho (0,18%) eram os outros candidatos à liderança, naquele que foi o ato eleitoral mais concorrido da história do emblema lisboeta, com 85.422 votantes (correspondentes a um total de 1.767.676 votos), mais do dobro dos 40.085 do anterior, em 2021, em que Rui Costa derrotou Francisco Benitez.