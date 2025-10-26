Grupo Mais lança 92 novos apartamentos no Montijo

O Grupo Mais está a concluir no Montijo o empreendimento “Villa Lusa” (80 apartamentos) e a iniciar “Villa Galega” (32 apartamentos). Em paralelo, adquiriu seis lotes na cidade por 3,6 milhões e deu início, em novembro, às obras de um terceiro projeto, “Vila Salgueiro”, que contará com 60 apartamentos.

No total, os dois novos empreendimentos do grupo Mais em arranque — “Villa Galega” (32) e “Vila Salgueiro” (60) — colocam 92 fogos adicionais no mercado da margem sul, a poucos minutos da ponte Vasco da Gama, refere a empresa.

De acordo com a promotora, a “Vila Salgueiro” terá arquitetura em forma circular, apartamentos de tipologias T1 a T6, “com áreas generosas, boa exposição solar, vista desafogada e terraços de grande dimensão”. A empresa sublinha que a procura por habitação no concelho “é abundante”, justificando assim o reforço do pipeline residencial no Montijo.

Detalhes em falta relevantes para o mercado