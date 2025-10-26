Innovarisk com Seguro de Responsabilidade Farmacêutica de até 50 milhões

A Innovarisk acaba de reforçar o seu portefólio de seguros especializados em Portugal com uma solução de Responsabilidade Farmacêutica, desenvolvida em parceria com a gigante seguradora QBE reconhecida pela experiência em coberturas complexas e globais.

“Este lançamento insere-se num programa ambicioso que estamos a levar a cabo de transformação da nossa oferta e responde, em pleno, aos desafios mais complexos da atividade farmacêutica” afirma Gonçalo Baptista, Diretor-geral da Innovarisk. A Innovarisk tinha apresentado em setembro uma nova solução de coberturas para riscos ambientais e o seu DG revelou a ECOseguros que as novidades setoriais serão “muitas mais nos próximos meses”.

Esta solução farmacêutica destina-se a proteger empresas do setor das ciências da vida e da investigação clínica contra reclamações de indemnização por danos, prejuízos ou lesões causadas por produtos farmacêuticos, dispositivos médicos ou ensaios clínicos, incluindo também o lucro cessante. Permite ainda, como extensão da apólice, a cobertura de Poluição Súbita e Acidental, Responsabilidade Civil (RC) Profissional e a Retirada de Produtos, bem como combinar este seguro com outras soluções relevantes, como D&O (responsabilidade civil de diretores e administradores), Responsabilidade Ambiental e Riscos cibernéticos.

A Innovarisk dispõe de linhas adicionais que lhe confere capacidade de subscrição para capitais até 50 milhões de euros, abrangendo assim desde os pequenos laboratórios até às grandes farmacêuticas.

“As apólices standard de Responsabilidade Civil tradicionais não respondem a alguns dos riscos mais importantes destas atividades”, refere Eduardo Félix, Responsável de Subscrição de RC e Linhas Financeiras da Innovarisk, explicando que “erros de dispensação, manipulação, armazenamento ou conservação de medicamentos, são exemplos que ilustram essa insuficiência das apólices tradicionais, entre muitos outros decorrentes deste género de atividades profissionais”, conclui.

Com esta solução, a Innovarisk considera que disponibiliza ao mercado português uma cobertura que combina especialização técnica, flexibilidade contratual e capacidade global, “permitindo às empresas do setor farmacêutico atuar com confiança e segurança, mitigando riscos complexos e salvaguardando a sua reputação e continuidade de negócio”.