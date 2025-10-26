Paulo Portas afirma que SIC já mudou de acionista. Impresa nega existência de “informação relevante que deva ser comunicada”

Paulo Portas deu o negócio com a MFE como consumado, no seu espaço na TVI. "Não há qualquer informação relevante que deva ser comunicada", responde fonte oficial da Impresa.

Paulo Portas afirmou na noite deste domingo, no seu espaço de comentário na TVI, que a venda da SIC à italiana MFE já foi consumada. “Ter-lhe-á [a Francisco Pinto Balsemão] certamente custado a decisão da venda, mas ela tem a mesma coragem que teve a decisão do lançamento. Ou seja, dar uma outra oportunidade e uma nova etapa à marca que ele criou”, apontou o ex ministro dos Negócios Estrangeiros no início do Global, onde começou por recordar a vida e obra do fundador do Expresso e da SIC, “a única [televisão] que até há poucos dias não teve uma transformação acionista decisiva”.

Contactado pelo ECO/+M, o grupo nega. “O Grupo Impresa sempre comunicará ao mercado a existência de informação relevante, nos termos legalmente previstos. Não há qualquer informação relevante que deva ser comunicada“, afirma fonte oficial do grupo.

A Impresa, recorde-se, confirmou no dia 27 de setembro estar em negociações com o grupo MFE para a compra de uma “participação relevante” na empresa.

Já no dia 1 de outubro, nas contas semestrais comunicadas ao mercado, a Impresa SGPS não só confirma as negociações com a MediaForEurope (MFE), como revela a possibilidade de venda de uma posição acionista “com efeitos de controlo“. É a primeira vez, num documento oficial, que a família Balsemão clarifica o que pode ser o desfecho das negociações com o grupo fundado por Berlusconi.