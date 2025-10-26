Rui Costa com 44,63% dos votos após contagem de metade das secções

O presidente do Benfica e recandidato ao cargo, Rui Costa, lidera com 44,63% após a contagem de metade das secções de voto nas eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta, informaram hoje os ‘encarnados’. O Benfica iniciou a divulgação dos resultados parciais do ato eleitoral durante a madrugada, tendo, às 07h55, disponibilizado os números após terem sido apuradas 54 das 108 secções de voto.

Assim, de um total de 454.723 votos contados, correspondentes a 23.503 sócios votantes – de um total de 85.422 participantes no sufrágio – , o antigo futebolista Rui Costa (Lista G), que preside ao clube desde 2021, continua na frente da contagem, com 44,63% (202.081 votos), seguido de João Noronha Lopes (Lista F), com 27,78% (125.802).

O antecessor de Rui Costa, Luís Filipe Vieira (Lista E), é o terceiro mais votado até ao momento da contagem, com 14,48% dos votos (65.568 votantes), seguido de João Diogo Manteigas (C), com 10,55% (47.784), enquanto Martim Mayer (B) detinha 2,28% dos (10.310), e Cristóvão Carvalho (D) 0,27% (1.230).

A lista encabeçada por Rui Costa também permanece no topo da corrida eleitoral aos restantes órgãos sociais, caso da Mesa da Assembleia Geral (45,14% dos votos e 198.369 votantes) e do Conselho Fiscal (40,99% e 181.480), com uma vantagem ainda maior no órgão estatutário da Comissão de Remunerações (47,47% e 207.791).

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contaram com uma afluência de 85.422 sócios – um recorde a nível mundial -, pouco mais de metade dos sócios que estavam habilitados a participar neste escrutínio (160.182).

Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.