5 coisas que vão marcar o dia

Parlamento debate a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, no mesmo dia em que o novo CTO do Estado entra em funções.

Arranca esta segunda-feira o debate da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026, no mesmo dia em que Manuel Dias inicia funções como CTO do Estado. O Banco de Portugal divulga dos dados dos juros dos empréstimos e depósitos, enquanto a Nos e Galp apresentam resultados. Conheça estas e outras notícias que vão marcar o dia.

Proposta de Orçamento do Estado em debate no Parlamento

O debate na generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026, no Parlamento, vai realizar-se esta segunda e terça-feira, com a votação final global prevista para 27 de novembro. Na sexta-feira passada, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, comprometeu-se em baixar em “dois mil milhões de euros” o IRS até 2029.

Manuel Dias vai iniciar funções como CTO do Estado

O novo CTO do Estado, Manuel Dias, vai iniciar funções esta segunda-feira e na quarta-feira será feita uma apresentação pública. O primeiro CTO do Estado foi Diretor Nacional de Tecnologia da Microsoft em Portugal e é professor na NOVA IMS, assumindo agora o desafio de liderar a transformação digital da Administração Pública.

Banco de Portugal mede juros dos empréstimos e depósitos

O Banco de Portugal divulga esta segunda-feira os dados relativos a setembro sobre as taxas de juro e montantes de novos empréstimos e depósitos. Em agosto, a taxa de juro dos depósitos baixou pelo 20.º mês seguido para 1,34%. Ainda nos indicadores, o Eurostat vai divulgar dados de emprego relativamente ao ano passado.

Nos e Galp apresentam resultados

A Nos e a Galp vão apresentar esta segunda-feira os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano. No primeiro semestre do ano, o grupo liderado por Miguel Almeida viu os lucros caírem 21% para 116,8 milhões de euros. No segundo trimestre, os lucros da petrolífera portuguesa subiram 25% para 373 milhões de euros.

Como vão oscilar os preços dos combustíveis?

O gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir dois cêntimos, interrompendo três semanas consecutivas de descidas, e a gasolina deverá descer dois cêntimos. Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,547 euros por litro de gasóleo simples e 1,677 euros por litro de gasolina simples 95.

