71% das pessoas reconhecem ter dificuldades para dormir, de acordo com o Observatório GO fit
O estudo elaborado pela plataforma de investigação da GO fit, analisou as respostas de mais de 18 000 utilizadores dos seus centros desportivos em Espanha.
O relatório, baseado numa amostra composta por 46% de homens e 53% de mulheres, revela que apenas 29% dos participantes não apresentam problemas de descanso, enquanto 52% sofrem dificuldades ocasionais, 15% sofrem com bastante frequência e 4% de forma habitual. Estas percentagens mantêm-se constantes em todas as faixas etárias analisadas, o que demonstra que a falta de descanso reparador afeta de forma generalizada a população adulta.
O estudo também destaca o papel positivo da atividade física na melhoria do descanso. 75% dos utilizadores inquiridos consideram que treinar no centro desportivo contribui significativamente para melhorar a sua qualidade de sono. Mais concretamente, 37% afirmam que ajuda muito, 38% que ajuda bastante e apenas 26% percebem uma melhoria moderada.
Para Alfonso Jiménez, diretor do GO fit Lab, os resultados «reforçam a importância de apostar em hábitos desportivos constantes, não só para manter a forma física, mas também para promover o bem-estar integral e um sono reparador».
