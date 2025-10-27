A aceitação e a liberdade individual de Philippe Shangti chegam a Caldea

Caldea acolheu a inauguração da exposição «No Judgement Here» do artista francês Philippe Shangti, num evento que reuniu 120 convidados.

Segundo informou Caldea, a exposição permanecerá no piso +1 do centro até 6 de abril de 2026. As obras de Shangti destacam-se pela sua estética poderosa, que mistura provocação e elegância. A proposta convida os visitantes a refletir sobre a questão: «E se deixássemos de julgar?».

O diretor-geral da Caldea, Miguel Pedregal, afirmou que «para a Caldea é um prazer poder acolher a obra de Philippe Shangti». Acrescentou que esta série artística «abala, emociona e convida à reflexão a partir da beleza». A exposição está alinhada com a visão do centro de conectar arte e emoções.

A coleção «No Judgement Here» destaca-se por abordar as normas sociais que criticam e marginalizam aqueles que não se ajustam aos padrões estabelecidos. Philippe Shangti afirmou que «esta exposição é uma celebração da liberdade individual e do direito de sermos nós mesmos sem medo do julgamento alheio».

UM ARTISTA DE RENOME

Philippe Shangti, residente em Andorra desde 2016, consolidou-se como uma figura chave na fotografia contemporânea internacional. O seu trabalho foi exibido em cidades como Los Angeles, Londres, Miami e Veneza. A trajetória do artista foi reforçada desde a sua participação na Bienal de Veneza em 2019.

Conhecido pela sua primeira coleção «Arte vs Drugs», Shangti desenvolveu um universo artístico comprometido que denuncia os excessos da sociedade atual. As suas obras foram exibidas em instituições de prestígio, incluindo o Museu de Belas Artes de Carcassonne e o Museu de Arte Contemporânea Erarta de São Petersburgo.

O fotógrafo colaborou com marcas e personalidades de renome, como Aston Martin, Playboy e David Guetta. Em 2025, tornou-se o fotógrafo contemporâneo francês mais cotado em leilões, o que confirma o seu crescente reconhecimento a nível internacional.

A exposição na Caldea representa uma nova oportunidade para o público entrar no universo de Shangti. Com a sua abordagem ousada e provocadora, o artista convida o público a questionar os preconceitos e a celebrar a diversidade em todas as suas formas.

UMA CELEBRAÇÃO DA ARTE

A inauguração de «No Judgement Here» não só marca um marco na carreira de Philippe Shangti, como também destaca o compromisso da Caldea com a promoção da arte contemporânea. Este evento junta-se a uma série de iniciativas que procuram aproximar a cultura da comunidade.

A exposição apresenta-se como um espaço de reflexão e diálogo, onde os visitantes podem explorar a relação entre a arte e a aceitação pessoal. O trabalho de Shangti procura inspirar tolerância e abrir os olhos para os preconceitos que muitas vezes limitam a liberdade individual.

Com esta exposição, Caldea reafirma o seu papel como um centro cultural dinâmico que promove a criatividade e a expressão artística. A conexão entre a arte e as emoções torna-se o eixo central desta proposta, convidando todos a participar nesta celebração da diversidade.