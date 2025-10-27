Adoção de IA generativa no Estado pode contribuir com 1,2 mil milhões por ano

A adoção de inteligência artificial (IA) generativa tem o potencial de aumentar a produtividade na Administração Pública (AP), contribuindo anualmente com 1,2 mil milhões de euros, de acordo com o relatório sobre o seu impacto económico divulgado esta segunda-feira.

“A IA generativa tem um potencial significativo para aumentar a produtividade na Administração Pública em Portugal, criando uma relação custo-benefício 9% superior, o equivalente a uma contribuição anual de 1,2 mil milhões de euros”, é uma das principais conclusões do “The AI opportunity for eGoverment in Portugal”.

O estudo sobre o impacto económico sobre a aplicação da IA generativa no setor público português foi encomendado pela Google à Implement Consulting Group e Católica Lisbon School of Business and Economics. O relatório conclui ainda que “a produtividade média por cada profissional da Administração Pública poderia ser até 9% mais alta em dez anos”.

Para dois terços da força de trabalho da AP (cerca de 200.000 empregos), a tecnologia de inteligência artificial generativa poderia melhorar uma parte significativa das suas tarefas, o que torna a sua integração nos processos diários viável.

O relatório também demonstra que mais de metade dos trabalhadores do setor público português já utiliza ferramentas de IA e 80% acredita que estas serão importantes nos próximos 10 anos.

“A próxima Agenda Nacional de Inteligência Artificial deve estabelecer metas ambiciosas e fornecer um roteiro claro para desbloquear a maior parte do potencial da IA para o setor público dentro de cinco anos e totalmente em 10 anos”, lê-se no documento.