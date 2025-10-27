Alemanha reforça defesa e tem plano para compras de 377 mil milhões

A Alemanha quer reforçar as suas capacidades de defesa área, terrestre, naval e de cibersegurança e tem um plano para a compra de equipamento de 377 mil milhões de euros, com a indústria de defesa do país a receber o maior bolo do orçamento, avança o Politico.

O documento interno de 39 páginas, a que a publicação teve acesso, indica que o Governo alemão planeia lançar 320 novos projetos para armas e equipamentos durante o próximo ciclo orçamental e, desses, 178 já têm um fornecedor, com os restantes ainda em aberto. As empresas alemãs dominam o número de fornecedores já identificados, com cerca de 160 projetos, no montante de 182 mil milhões de euros a serem canalizados para empresas locais.

A Rheinmetall domina com um total de 53 projetos, um investimento avaliado em 88 mil milhões; dos quais 32 mil milhões diretamente para o grupo Düsseldorf, com outros 56 mil milhões a serem canalizadas para empresas subsidiárias e joint ventures como os programas Puma e Boxer (veículos militares terrestres) em parcerias com a KNDS.

A Diehl Defence é a segunda empresa a receber maior fatia do orçamento, com o fabricante de mísseis a receber 21 ordens de compra, no valor de 17,3 mil milhões.

Além do reforço das suas capacidades de defesa terrestre e aérea — inclusive drones —, o Governo alemão tem ainda previsto mais de 14 mil milhões de euros a serem canalizados para programas de satélites (satélites geoestacionários de comunicações, torres de controlo mais robustas), incluindo 9,5 milhões para uma constelação de satélites a baixa altitude para assegurar comunicação resistente a ataques entre tropas e postos de comando.

Cerca de 25 projetos ligados a potências internacionais estão listadas, representando 14 mil milhões de investimento, menos de 5% do orçamento global.