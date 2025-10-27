BlackRock revela as oportunidades que as seguradoras procuram

A BlackRock, uma multinacional de gestão de ativos e gestão de riscos, lançou o seu Global Insurance Report anual onde revela quais as oportunidades que as seguradoras procuram.

O relatório, que inquiriu 463 profissionais seniores de investimento em 33 mercados – representando 23 biliões de dólares em ativos sob gestão – tirou cinco grandes conclusões:

A inflação é a principal preocupação de risco para as seguradoras (63%) , enquanto o apetite geral pelo risco permanece baixo (apenas 12% planeiam aumentar a exposição).

, enquanto o (apenas 12% planeiam aumentar a exposição). Os mercados privados continuam a ganhar importância , com 30% das seguradoras a planear aumentar as suas alocações e 58% a pretender manter os níveis atuais.

, com 30% das seguradoras a planear aumentar as suas alocações e 58% a pretender manter os níveis atuais. 85% das seguradoras estão abertas e a planear ativamente uma transição para modelos de gestão de ativos mais flexíveis .

. As prioridades na gestão de capital incluem a utilização de reinsurance sidecars (67%) , o aumento do uso de capital de terceiros (54%) e o reforço das capacidades das captives (53%).

, o e o (53%). Os investimentos em tecnologia estão focados em software relacionado com IA (73%), gestão de carteiras e de risco (70%) e ferramentas analíticas e de responsabilidades (56%).

A competitividade a longo prazo é a prioridade e, para isso, as seguradoras estão a posicionar os seus portfólios de forma a enfrentar não só a volatilidade atual do mercado, mas também para alcançar essa competitividade, repensando assim as suas estratégias de investimento e modelos operacionais com esse objetivo em mente. Para este fim o crédito privado, as infraestruturas e a tecnologia são vistos como instrumentos importantes para apoiar iniciativas estratégicas.

“A história de 2025 é de cautela em meio à volatilidade, mas também de convicção nas oportunidades de longo prazo que os mercados privados podem oferecer”, afirmou André Themudo, Diretor da BlackRock em Portugal, em comunicado. “As seguradoras estão a navegar o ambiente com disciplina, ao mesmo tempo que muitas adotam novos modelos operacionais – como soluções híbridas para aceder a ativos privados – e implementam software de investimento, gestão de risco e IA para reforçar os seus portfólios.”

Para além destes novos modelos operacionais de IA e do ênfase na flexibilidade nos modelos de gestão de ativos, as seguradoras também estão a procurar manter o compromisso com os seus objetivos de investimento sustentável e de transição. De acordo com o relatório, “pelo segundo ano consecutivo, as seguradoras identificam a infraestrutura de energia limpa (55%) como a oportunidade mais atrativa para investimento sustentável e de transição, seguida da infraestrutura essencial (51%) e das obrigações verdes (38%)”.