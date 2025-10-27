Bruxelas com dotação de 13,8 milhões para promover jornalismo transfronteiriço

Bruxelas considera que estes fundos são necessários para consolidar pequenos veículos de comunicação online, promover a transição digital e adaptar os seus métodos.

A Comissão Europeia lançou esta segunda-feira uma convite à apresentação de projetos de colaboração jornalística transfronteiriça, dotada de 13,8 milhões de euros, em linha com a sua política de aumento de diversidade mediática na Europa.

A primeira convocatória, com um orçamento de 6,9 milhões de euros, irá financiar projetos de colaboração entre meios de comunicação social de diferentes Estados-membros. O objetivo é fortalecer o setor dos media, apoiar a sustentabilidade e responder aos desafios que o jornalismo profissional enfrenta.

A outra vertente do projeto visa apoiar o pluralismo mediático e organizações que possam atuar como intermediárias para estabelecer e distribuir financiamento a media locais e regionais, meios de comunicação comunitários, jornalismo de investigação ou meios de comunicação especializados em notícias de interesse público, também com dotação de 6,9 milhões de euros, até um máximo de 2,5 milhões de euros por projeto, para um período de dois anos.

Bruxelas considera que estes fundos são necessários para consolidar pequenos veículos de comunicação online, bem como para promover a transição digital dos meios de comunicação tradicionais, adaptar os seus métodos, fornecer uma fonte em primeira mão de informação original e ajudar a garantir a responsabilização.