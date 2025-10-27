CTO do Estado assume hoje funções para colocar sistemas públicos a falarem entre si

Uma das prioridades do Governo para esta legislatura era a criação do cargo de Diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública, vulgarmente conhecido como CTO (Chief Technology Officer) do Estado. Manuel Dias foi o escolhido e inicia funções esta segunda-feira, trazendo para o setor público mais de duas décadas de experiência no setor tecnológico, incluindo passagens pela Efacec, OutSystems e Microsoft, onde era até aqui diretor de Tecnologia em Portugal.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico e mestre em Sistemas de Informação pelo ISEG, Manuel Dias terá agora a responsabilidade de liderar a reforma tecnológica da Administração Pública, assumindo um papel central na modernização digital do Estado.

Como principal desafio, Manuel Dias terá a tarefa de “garantir a interoperabilidade” entre os vários sistemas da Administração Pública, expressão frequentemente utilizada pelo ministro-adjunto da Reforma do Estado, Gonçalo Matias, que tutela esta área ao nível governamental. Mas o que significa exatamente este termo?

Interoperabilidade quer dizer que sistemas, organizações ou aplicações diferentes são capazes de comunicar entre eles, trocar informação e utilizá-la de forma útil, mesmo que tenham sido desenvolvidos de forma distinta ou utilizem tecnologias diferentes. Na prática, o objetivo é que um serviço da Administração Pública não solicite a outro serviço documentos ou dados repetidos aos cidadãos e empresas.

Manuel Dias vai assim acumular estas funções com as da presidência da Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE), a nova designação da Agência para a Modernização Administrativa (AMA), que passa a ser a entidade responsável por liderar a transformação do Estado em Portugal. Criada para tornar a Administração Pública mais eficiente, ágil e próxima dos cidadãos, a ARTE concentra-se na simplificação de processos, na digitalização de serviços e na promoção de inovação nos procedimentos do setor público. Com este novo organismo, o Governo pretende modernizar estruturas internas, otimizar a gestão de recursos e garantir serviços públicos mais rápidos, transparentes e acessíveis a todos.

Isto coloca um outro desafio ao CTO do Estado: a necessidade de acelerar a digitalização dos serviços públicos, permitindo que os cidadãos resolvam diversos assuntos através de uma aplicação, sem necessidade de se deslocarem a um balcão físico.

Nesse sentido, o Governo anunciou recentemente que vai criar “a loja do cidadão virtual”, que irá disponibilizar 100 serviços públicos, com o objetivo de permitir “tratar a generalidade dos assuntos a partir de um dispositivo digital em qualquer hora e em qualquer lugar, assegurando que não há necessidade de deslocação às lojas físicas”, anunciou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro em Conselho de Ministros.

“Não conseguimos ainda oferecer 100% dos serviços digitais, mas caminhamos para esse objetivo”, afirmou o governante durante o anúncio da abertura de novas Lojas do Cidadão, antecipando a missão que Manuel Dias estará em breve a desempenhar na liderança da transformação digital da Administração Pública.

Nas últimas semanas foi também anunciado que o novo diretor de Sistemas e Tecnologias de Informação da Administração Pública terá uma remuneração equiparada à dos dirigentes das empresas públicas e continuará a dar aulas na NOVA IMS, onde é professor convidado e leciona cursos sobre Business Intelligence e Generative AI desde 2015, e no Instituto Superior Técnico em cursos de pós-graduação sobre liderança em IA. É também cofundador e vice-presidente da Data Science Portuguese Association (DSPA) e fundador da comunidade PowerBI Portugal, promovendo a democratização da ciência de dados e o desenvolvimento de competências digitais no país.

Manuel dias toma posse esta segunda-feira num cargo que é inédito em Portugal, e tem uma apresentação pública marcada já para a próxima quarta-feira, 29 de outubro.